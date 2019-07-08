ЦБ отчитался о падении годовой инфляции до 4,7%

ЦБ отчитался о падении годовой инфляции до 4,7%

По итогам июня годовая инфляция в России опустилась до 4,7%, свидетельствуют данные на сайте Центробанка.

Целевой показатель по инфляции при этом — 4%.

В мае годовой темп прироста потребительских цен снизился до 5,1% (с 5,2% в апреле), а по оценке на 10 июня составлял 5%, сообщал ранее регулятор.

14 июня вместе с первым с 2018 года понижением ключевой ставки Банк России одновременно снизил прогноз по годовой инфляции. Ее уровень, по оценке ЦБ, составит не 4,7–5,2%, как ожидалось ранее, а 4,2–4,7%.



Центробанк отметил, что при пересмотре учитывал завершение влияния повышения НДС на цены. Регулятор также назвал умеренными риски, связанные с динамикой зарплат и ценами на отдельные товары. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в свою очередь заявлял, что ведомство считает прогноз ЦБ завышенным. «Мы видим инфляцию ниже 4% в этом году», — сказал он.