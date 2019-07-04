ЦБ рассмотрит возможность снижения процентной ставки на 0,5% в июле

Центробанк рассмотрит возможность снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов в июле. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе, передает корреспондент РБК.

«В июле мы будем рассматривать возможность снижения процентной ставки. Мы не исключаем снижение в 50 базисных пунктов. Наверняка будем рассматривать эту возможность», — сказала Набиуллина.

В июне Центробанк впервые с марта 2018 года снизил ключевую ставку до 7,5% (на 0,25 п.п.). Решение соответствовало ожиданием экономистов (из опрошенных Bloomberg такие прогнозы сделали 33 из 35 экспертов). При этом, как отмечала Набиуллина, сформировалась устойчивая тенденция к замедлению инфляции (рост цен сейчас наблюдается на уровне 5,1%).

Тогда же ЦБ допустил еще два снижения ставки до конца 2019 года. По словам Набиуллиной, переход к нейтральной ставке (6–7% годовых) возможен до середины 2020 года.