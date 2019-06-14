Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,5%. Регулятор решился на такой шаг впервые более чем за год. Смягчение денежной политики он приостановил на фоне роста НДС и санкционных рисков

Эльвира Набиуллина (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Совет директоров ЦБ впервые с марта 2018 года снизил ключевую ставку — на 0,25 п.п., до 7,5%, говорится в сообщении регулятора. Решение полностью соответствует ожиданиям экономистов и финансовых рынков.

33 из 35 экономистов, опрошенных Bloomberg, прогнозировали снижение ставки до 7,5%. Многие называли такой исход очевидным. Повышая ключевую ставку в сентябре и декабре прошлого года, ЦБ предупреждал о риске всплеска инфляции и инфляционных ожиданий из-за увеличения базовой ставки НДС с 18 до 20% с 2019 года. Регулятор ждал, что рост цен этой весной ускорится до 5,5–6% в годовом выражении, но оказалось, что налоговый риск он переоценил. Годовая инфляция достигла пика (5,3%) в марте, после чего стала снижаться.

Ужесточение политики ЦБ также происходило на фоне расширения санкций США против российского госдолга и госбанков. Конгресс США готовил несколько версий таких ограничений, но так и не принял ни один законопроект.

ЦБ признавал, что предпринятых повышений ключевой ставки достаточно и инфляция вернется к 4% в первом полугодии 2020 года. Ожидания населением роста цен на 12 месяцев вперед сократились с 10,2% в декабре до 9,3% в мае, показал опрос «инФОМ».

Между тем потребительский спрос остается слабым (вырос на 1,7% в годовом выражении в январе—апреле 2019 года), как и рост ВВП, который в первом квартале замедлился до 0,5%, а значит, с учетом сезонности рост в квартальном сопоставлении был отрицательным, писали аналитики «ВТБ Капитала». Слабым может оказаться и второй квартал, предупреждала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.