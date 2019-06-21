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Минфин вдвое перевыполнил план займов
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Газета
Минфин вдвое перевыполнил план займов
Газета № 090 (3045) (2106) Финансы,
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Минфин вдвое перевыполнил план займов
Почему возрос спрос инвесторов на российские ценные бумаги
Минфин воспользовался благоприятным моментом и доразместил два выпуска евробондов на общую сумму $2,5 млрд. Годовой план по внешним займам уже в июне оказался перевыполнен более чем вдвое
Фото: Marijan Murat / DPA / ТАСС

Минфин провел дополнительное размещение двух выпусков евробондов с погашением в 2029 и 2035 годах. Он разместил бумаги на $2,5 млрд: $1,5 млрд по десятилетним бондам и $1 млрд — по 16-летним, говорится в сообщении Минфина. Спрос оказался почти втрое выше предложения: инвесторы подали заявки более чем на $7,5 млрд. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.

Годовой лимит по внешним займам на 2019 год сейчас составляет $3 млрд. Но в марте Минфин уже разместил евробонды на $3 млрд и €750 млн. Таким образом, с учетом размещения в четверг он уже перевыполнил план по зарубежным заимствованиям более чем в два раза. Поправки к бюджету, которые сейчас рассматривает Госдума, предусматривают рост лимита, но лишь до $3,84 млрд.

Первичное размещение десятилетнего выпуска на $1,5 млрд состоялось в марте 2018 года под 4,375% годовых, 16-летнего на $3 млрд — в марте 2019 года под 5,1% годовых. Ориентировочная доходность бумаг, размещенных в четверг, изначально составляла 4 и 4,45% соответственно, но благодаря высокому спросу снизилась до 3,95 и 4,3%.

«Переподписка» говорит «о сохранении устойчивого спроса иностранных инвесторов», заявил Минфин: «В ходе размещения основным приоритетом Министерства была не максимизация объема привлечения, а снижение средней доходности обращающихся еврооблигаций и расширение круга иностранных инвесторов».

Все бумаги выкупили иностранные инвесторы: больше половины из них из Великобритании, немногим менее 30% — из США, остальные — из континентальной Европы и Азии.

Поддержка от ФРС

Момент для размещения Минфин выбрал крайне удачно, солидарны опрошенные РБК аналитики. Он близок к идеальному, учитывая итоги заседания ФРС США в среду (американский регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, говорит главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.

В среду доходность десятилетних казначейских облигаций США опустилась ниже 2% — минимума с ноября 2016 года, написал аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. На рынках сейчас ажиотаж, поддерживает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов: доходности могут развернуться вверх, если на саммите G20 в Осаке в конце июня будут позитивные новости о торговых взаимоотношениях США и Китая.

Оптимизм на мировых рынках после заседания ФРС США гарантировал высокий спрос на евробонды, никакие санкционные и геополитические риски не могут сбить интереса к российским бумагам, заявил и гендиректор УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев. К тому же фундаментальные показатели России с точки зрения долговых инвесторов — одни из лучших среди развивающихся стран, отметил Полевой.

Российский госдолг и валюта будут пользоваться спросом, считают аналитики Росбанка, сложилась уникальная для последних месяцев ситуация: рубль крепкий (курс доллара в четверг снизился до минимальных уровней в 2019 году) и мало реагирует на колебания нефтяных цен, рынки ждут скорого смягчения политики ФРС и дальнейшего снижения ставок ЦБ, геополитический негатив отсутствует.

Минфин считает главным результатом доразмещения «улучшение финансовых параметров внешних заимствований»: доходность по новым евробондам существенно ниже, чем была в ходе основных выпусков. Операции позволят направить свыше $140 млн на сокращение расходов по обслуживанию внешнего долга в 2019 году.

Долги за лимитами

Выпуск на $3 млрд, размещенный в марте, также после заседания ФРС США, стал самым крупным для Минфина с 2013 года, сообщал руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев. Одновременно с ним Россия доразместила евробонды в евро с погашением в 2025 году на €750 млн. Из-за этого еще в марте внешние заимствования превысили заложенные в бюджет на текущий год $3 млрд, и первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов пообещал сократить заимствования на внутреннем рынке. Перераспределять лимиты между займами в национальной и иностранной валютах можно без изменений в законе о бюджете, напоминает Минфин.

Бумаги для нерезидентов

Общая задолженность Минфина по внешним облигационным займам к 1 июня 2019 года составляла $38,5 млрд. В обращении находились 14 суверенных выпусков, из которых два номинированы в евро, остальные — в долларах США. Доля нерезидентов в российских еврооблигациях, по данным ЦБ, на 1 апреля 2019 года достигла 52,3%.

Но выкуп бумаг нерезидентами не всегда означает, что владеть ими будут иностранные инвесторы. В конце 2018 года Минфин разместил редкий выпуск еврооблигаций в евро (на €1 млрд). В министерстве сообщали, что подавляющее большинство бумаг — 76% — скупили иностранцы, продемонстрировав высокий уровень доверия к российской экономике. Однако статистика ЦБ от 20 мая 2019 года показала, что нерезиденты меньше чем за месяц распродали большинство своих бумаг, а приобрели их россияне. Около 80% этого выпуска в итоге оказалось у российских инвесторов.

Увеличение Минфином долга в условиях, когда бюджет России сведен с большим профицитом (2,7% ВВП в первом квартале), а Фонд национального благосостояния растет (по итогам 2019 года его ликвидная часть должна превысить 7% ВВП, что позволит властям инвестировать резервы), судя по всему, связано с желанием присутствовать на глобальном рынке капитала, рассуждает Лосев. Минфин скорее просто хотел увеличить размещения евробондов по выгодным ценам, считает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Дорофеев: после заседания Федрезерва конъюнктура очень благоприятная, занять на длительный срок под 4% — это очень удачная возможность.

В апреле замминистра финансов Сергей Сторчак заявил, что у России нет особой необходимости выходить на рынок внешних заимствований в 2019 году. Тем не менее в июне руководитель департамента госдолга Минфина Константин Вышковский отметил, что второе размещение евробондов в этом году возможно при благоприятной ситуации на рынке. Об этом же затем сказал и Силуанов.

Автор: Татьяна Ломская.
При участии: Антон Фейнберг.
Теги: Минфин , ФРС США , евробонды , Внешний долг России
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