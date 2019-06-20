Доллар подешевел до минимума с начала года

Доллар подешевел до минимума с начала года

Небольшое падение показывает и европейская валюта. Курс доллара по отношению к основным мировым валютам снижался и накануне — на фоне решения ФРС не менять ключевую ставку

Фото: Paul Yeung / Bloomberg

На торгах на Московской бирже в четверг курс доллара в моменте опустился до 63,26 руб. Цена закрытия предыдущего дня составляла 63,785 руб.

По данным биржи, это минимальный показатель с начала года.

Курс евро к рублю опустился до 71,48 руб., цена закрытия предыдущего дня — 71,58 руб.

Накануне, 19 июня, Федеральная резервная система США приняла решение сохранить годовую ставку на уровне 2,25–2,5% годовых. После этого, как сообщал телеканал CNBC, доллар подешевел к другим валютам. В частности, по отношению к евро американская валюта подешевела на 0,46%, до $1,124, к фунту стерлингов — на 0,8%, до $1,267.