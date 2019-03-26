Минфин допустил повторный выход на рынок внешнего долга в 2019 году

Минфин может выйти на внешний рынок заимствований еще раз в 2019 году, допустили в министерстве. На прошлой неделе Россия разместила самый большой выпуск евробондов с 2013 года

Константин Вышковский (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Россия может вновь разместить госдолг в иностранной валюте в 2019 году, допустил директор департамента госдолга и государственных государственных активов Минфина Константин Вышковский, передает корреспондент РБК.

«Общую совокупную программу заимствований никто не отменял, она большая. Для диверсифицикации источников и при благоприятной конъюнктуре, конечно, можем», — сказал Вышковский, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли Минфин России еще раз в 2019 году занять на внешнем рынке.

На прошлой неделе Министерство финансов разместило 15 тыс. еврооблигаций на $3 млрд с датой погашения в марте 2035 года, а также доразместило облигации 2025 года на €750 млн. Выпуск на $3 млрд стал самым крупным займом для Минфина с 2013 года. По словам руководителя управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» (один из организаторов размещения наряду с Газпромбанком) Андрея Соловьева, 55% выпуска выкупили британские инвесторы, 21% — американские, 11% — российские, 8% — европейские. Аналитики, опрошенные РБК, отмечали, что у России сейчас хорошие возможности для размещения: политика ФРС смягчилась, цены на нефть не падают, а риски новых санкций не так высоки.

Закон о бюджете предусматривает привлечение внешних займов на сумму до $3 млрд. Однако правительство позволило Минфину превысить объем заимствований в 2019 году в целях замещения внутренних заимствований.