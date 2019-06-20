Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС

Минфин доразмещает долларовые евробонды с погашением в 2029 и 2035 годах. Власти решили воспользоваться удачной для российского долга и курса валюты ситуацией на рынках

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Минфин доразмещает евробонды в долларах с погашением в 2029 и 2035 году, сообщили РБК два источника на финансовом рынке.

Ориентир доходности 10-летних бумаг изначально составлял около 4%, 16-летних — около 4,45%. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал» и Газпромбанк. Сделка должна состояться уже в четверг, 20 июня, сейчас формируется книга заявок.

Позднее, около 14.00 мск, Минфин понизил понизил ориентир по доходности: до 3,95-4% для четырехлетних бондов и 4,35-4,4% — для 16-летних. Спрос на размещаемые евробонды превысил $6 млрд.

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