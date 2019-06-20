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Allergan $153 (+18,79%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
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Финансы ,  
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Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС
Минфин доразмещает долларовые евробонды с погашением в 2029 и 2035 годах. Власти решили воспользоваться удачной для российского долга и курса валюты ситуацией на рынках
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Минфин доразмещает евробонды в долларах с погашением в 2029 и 2035 году, сообщили РБК два источника на финансовом рынке.

Ориентир доходности 10-летних бумаг изначально составлял около 4%, 16-летних — около 4,45%. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал» и Газпромбанк. Сделка должна состояться уже в четверг, 20 июня, сейчас формируется книга заявок.

Позднее, около 14.00 мск, Минфин понизил понизил ориентир по доходности: до 3,95-4% для четырехлетних бондов и 4,35-4,4% — для 16-летних. Спрос на размещаемые евробонды превысил $6 млрд.

Почему власти снова хотят занимать за рубежом

  • Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчению политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой. Фундаментальные показатели России с точки зрения долговых инвесторов — одни из лучших среди развивающихся стран, говорит он, поэтому спрос, безусловно, будет высокий, особенно принимая во внимание тот факт, что ориентиры по доходности предполагают премию к вторичному рынку.
  • Сейчас очень удачный момент для эмитента, на рынках ажиотаж, считает и директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. Если на саммите G20 в Осаке в конце июня 2019 года будут позитивные новости о торговых взаимоотношениях США и Китая, доходности могут развернуться вверх, добавляет он.
  • Тотальное смягчение монетарной политики мировыми центробанками создает чрезвычайно комфортную ситуацию качественным эмитентам для выхода на мировой рынок капитала, Минфин решил воспользоваться благоприятным моментом, говорит гендиректор УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев. Оптимизм на мировых рынках после вчерашнего заседания ФРС США гарантирует высокий спрос на евробонды, а никакие санкционные и геополитические риски не могут сбить интерес к российским бумагам.
  • Бюджет России исполняется с большим профицитом — около 2,7% ВВП, а Фонд национального благосостояния растет (по итогам 2019 года его ликвидная часть должна превысить 7% ВВП, что позволит властям инвестировать резервы). Планы Минфина по выпуску евробондов можно объяснить желанием присутствовать на глобальном рынке капитала, рассуждает Лосев.
  • Сложившаяся сейчас комбинация факторов уникальна для последних месяцев: крепкий рубль, мало реагирующий на колебания цен на нефть, ожидания скорого смягчения политики ФРС, крепнущая уверенность в дальнейшем понижении ставок ЦБ, отсутствие геополитического негатива, перечисляется в аналитическом обзоре Росбанка: «В подобных условиях российский госдолг и валюта, безусловно, продолжат пользоваться спросом».

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Доллар подешевел до минимума с начала года

Прошлые размещения

В марте Минфин разместил долларовые евробонды с погашением в 2035 году и доразместил евробонды в евро с погашением в 2025 году, на $3 млрд и €750 млн соответственно. Выпуск еврооблигаций на $3 млрд стал самым крупным для Минфина с 2013 года, сообщил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев. 55% выпуска купили британские инвесторы, 21% — американские, 11% пришлось на инвесторов из России, 8% — на европейских, 4% — на инвесторов из Азии и других стран и 1% — на швейцарских.

В июне руководитель департамента госдолга Минфина Константин Вышковский отметил, что второе размещение евробондов в этом году возможно при благоприятной ситуации на рынке. В апреле замминистра финансов Сергей Строчак заявил, что России нет особой необходимости выходить на рынок внешних заимствований в 2019 году, хотя министерство всегда закладывает эту возможность.

Автор: Татьяна Ломская
Теги: Минфин, еврооблигации, ФРС США
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