ФРС США оставила ключевую ставку без изменений

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ключевую ставку на уровне 2,25-2,5% годовых. Об этом говорится в публикации ФРС.

В ведомстве отметили, что с момента последнего заседания финансового регулятора 1 мая рынок труда в США остается сильным, экономическая активность растет умеренными темпами, а уровень безработицы сохраняется на низком уровне. Кроме того, годовая инфляция в остается на уровне ниже 2% — в связи с этим ФРС приняла решение не менять ключевую ставку.

На заседании в начале мая председатель ФРС Джером Пауэлл отмечал отсутствие веских оснований для изменения ключевой ставки. По его словам, ставка будет сохраняться на уровне 2,25–2,5% в течение длительного времени.