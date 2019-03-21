Россия начала размещение евробондов в долларах и евро

Россия начала размещение евробондов в долларах и евро

Минфин начал размещение нового выпуска российских еврооблигаций. Он включает госдолг в долларах и евро

Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Минфин открыл книгу заявок на размещение евробондов, сообщили РБК два источника на банковском рынке.

Выпуск включает долларовые облигации с погашением в 2035 году, а также доразмещение бумаг в евро с погашением в 2025 году. Ориентировочная доходность, на которую рассчитывает Минфин, составит 5,5% для евробондов в долларах и 2,625% — в евро.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк и «ВТБ Капитал». Газпромбанк выступает в этой роли впервые после введения санкций в отношении России в 2014 году.

О том, что Россия планирует вновь выйти на рынок евробондов, РБК сообщал в среду, 20 марта. В последний раз до этого Минфин размещал еврооблигации в конце ноября прошлого года, объем выпуска составил €1 млрд. Евро тогда был выбран в качестве валюты для размещения впервые за пять лет, обычно Россия выпуска евробонды в долларах.