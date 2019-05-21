Радный подвиг Владимира Зеленского

Новый президент Украины вступил в должность

20 мая прошла инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. На ней он объявил о роспуске парламента и призвал уйти в отставку правительство. Как изменится политический ландшафт Украины — в материале РБК

Владимир Зеленский (Фото: Андрей Нестеренко / EPA / ТАСС)

Как Киев встречал Зеленского

Первые желающие приветствовать нового президента Украины стали подходить к зданию Верховной рады в семь утра. По регламенту процедура должна проходить на торжественном заседании парламента. Зеленский в своем Facebook пригласил украинцев подойти к зданию Рады в Мариинский парк, где был установлен большой экран, на котором велась трансляция церемонии. Полиция оцепила часть пространства перед центральным входом в здание и перед Мариинским дворцом, уже к восьми утра у ограждений не осталось свободного места. Некоторые пришли в вышиванках и с украинскими флагами.

Улицы в центре Киева были перекрыты, Зеленский не упустил возможности упрекнуть за это депутатов, назначивших церемонию на рабочий день. После того как Рада 16 мая назначила инаугурацию на 20 мая, Зеленский отметил, что настаивал на ее проведении 19 мая, чтобы ограничение движения не доставило бы неудобств.

В ожидании главы государства собравшиеся отпускали комментарии по поводу заходящих в парламент депутатов, членов правительства и приглашенных международных лидеров. Когда к Раде прошла министр здравоохранения нынешнего правительства Ульяна Супрун, ее встретили криками «Ганьба!» («Позор»), президент Литвы Даля Грибаускайте прошла мимо толпы под радостные возгласы.

К началу церемонии в центре Киева установилась настоящая жара, и утомленные ожиданием люди начали скандировать «Зеленский!» Когда избранный президент наконец подошел к центральному входу, его встретили аплодисментами и радостными криками. Он вышел как рок-звезда — широко улыбался, делал селфи со сторонниками. После этого он зашел в Раду и началось заседание. Собравшиеся в Мариинском парке бурно реагировали на трансляцию на экране: при виде председателя Рады Андрея Парубия многие свистели, когда показали бывшего президента Петра Порошенко — скандировали «Ганьба!»

Как Зеленский давал присягу

Зеленский начал речь со слов о своем шестилетнем сыне. «По телевизору говорят, что Зеленский — президент. Выходит, что я тоже президент?» — процитировал он ребенка и заявил, что теперь каждый украинец является президентом. «Европейская страна начинается с каждого. Мы выбрали путь в Европу, но Европа не где-нибудь. Европа вот здесь», — показал он на голову. Когда она будет здесь, тогда появится и по всей Украине, добавил глава государства.

На словах, что Крым и Донбасс принадлежат Украине и что жители этих территорий «не чужие, а украинцы», Зеленский перешел на русский язык. Депутат Рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко крикнул ему из зала, что и на этих территориях люди понимают украинский. «Дякую, что делите наших людей, Ляшко», — ответил Зеленский. Люди на площади взорвались аплодисментами.

С чего Зеленский начал работу на посту президента

Главной новостью инаугурации стало предложение нового президента членам правительства подать в отставку и его объявление о досрочном роспуске Рады. Услышав эти слова, люди в парке начали скандировать «Молодец!»

«Хочу процитировать американского актера, который стал классным американским президентом: «Правительство не решает наших проблем — правительство и есть наши проблемы, — вспомнил Зеленский слова 40-го президента США Рональда Рейгана. — Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда. Можете, вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах». Также он обратился к депутатам с просьбой уволить главу Службы безопасности Украины, генерального прокурора и министра обороны. «У вас на это два месяца», — добавил он.

После объявления о роспуске парламент по закону продолжает работу еще два месяца. Через несколько часов после того, как Зеленский произнес эти слова, премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что 22 мая подаст в отставку. Отставка премьер-министра повлечет отставку всего правительства. До избрания новой Рады члены правительства будут работать в режиме исполняющих обязанности, исполнять обязанности премьера в соответствии с законом будет первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сказал РБК официальный представитель фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) в Раде депутат Александр Черненко.

Владимир Зеленский (Фото: Глеб Гараничев / Reuters)

Каким образом Зеленский хочет распустить Раду

По Конституции Украины президент может досрочно прекратить полномочия парламента в трех случаях: если депутаты в течение 30 дней не могут сформировать коалицию, если в течение 30 дней очередной сессии они не могут открыть заседание и если парламент два месяца не может сформировать правительство. Для объявления досрочных выборов должен быть издан президентский указ. Пока Зеленский его не подписал.

17 мая председатель Верховной рады Парубий объявил о прекращении деятельности парламентской коалиции «Европейская Украина», после того как из нее вышла партия «Народный фронт». После этого начался отсчет 30 дней на то, чтобы сформировать коалицию. Если читать закон буквально — до истечения этого срока Зеленский не может инициировать роспуск парламента, а после не сможет, так как это необходимо сделать не менее чем за полгода до очередных выборов.

Несмотря на то что Парубий объявил о распаде коалиции только 17 мая, технически парламентского большинства в Раде не существовало с 2016 года — такова позиция команды президента, объяснил РБК юрист команды Зеленского Вадим Галайчук. Коалиция «Европейская Украина» была создана пятью фракциями после выборов 2014 года. В нее вошли «Блок Петра Порошенко» (БПП), «Народный фронт» (НФ), «Самопомощь», «Батькивщина» и Радикальная партия (РП). Через год оттуда вышла фракция РП, а позже, в феврале 2016-го, коалицию покинули «Батькивщина» и «Самопомощь». После этого в ней осталось 215 депутатов. В то же время в соответствии с положениями ст. 83 Конституции Украины в состав коалиции парламентских фракций должно входить большинство депутатов Украины от конституционного состава Верховной рады, то есть не менее 226 человек из 450.

Президент может досрочно прекратить полномочия Рады указом. Многое будет зависеть от того, когда, по объяснению президента, прекратила существование коалиция в Раде, сказал украинский электоральный юрист Алексей Бебель. «Каким образом констатируется отсутствие коалиции, не определено и нигде не прописано. Поэтому те аргументы, которые использует команда Зеленского, на мой взгляд, соответствуют Конституции», — добавляет Бебель. Президентский указ обязателен к исполнению, он может быть оспорен только в Конституционном суде и на предмет соответствия Основному закону.

В президентском указе нового президента Украины Владимира Зеленского будет сказано, что коалиции не существует с февраля 2016 года, объяснил Галайчук. Выход «Народного фронта» из коалиции не помешает процессу, уверен он.

Как на инициативу Зеленского отреагировали в «Блоке Порошенко»

В Раде мнения насчет законности решения Зеленского о роспуске разошлись. Народный депутат от фракции партии «Батькивщина» Игорь Луценко считает, что у президента есть все полномочия. «Это законно, потому что коалиции не существовало уже три года, — заявил он РБК, комментируя готовящийся указ. — Прошло уже 12 раз по 30 дней на то, чтобы сформировать новую коалицию. Сейчас кричать о Конституции начали люди, которые три года ее игнорировали, это лицемерие».

В «Блоке Петра Порошенко» настаивают, что основания для роспуска пока отсутствуют. «По моей оценке, таковых оснований у него в принципе нет. Скорее всего, в своем указе Зеленский будет ссылаться на отсутствие коалиции, а юридически зафиксированного факта роспуска коалиции, кроме даты выхода «Народного фронта» из коалиции, нет», — рассказал в разговоре с РБК депутат Черненко.

Досрочные выборы в Раду должны пройти через два месяца после того, как Зеленский издаст указ о роспуске парламента. По данным последнего опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в начале мая, лидером симпатий в парламентской гонке является партия Зеленского «Слуга народа». За нее готовы проголосовать почти 40% опрошенных, определившихся с выбором. На втором и третьем местах «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Блок Петра Порошенко» — 10,9 и 10,6% соответственно. У партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» рейтинг составляет 9,1%.

Конечно, какая-нибудь группа депутатов может собрать подписи и отправиться в Конституционный суд, но, поскольку в обществе чувствуется запрос на досрочные выборы, это может привести к губительным политическим последствиям для них, считает украинский политолог Константин Бондаренко. «Поэтому можно ожидать, что никто не станет оспаривать указ Зеленского. Лучше перестраховаться и сосредоточиться на предвыборной кампании», — сказал он.