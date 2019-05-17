Одна из партий покинула коалицию и заблокировала роспуск Верховной рады

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,63 -0,02 EUR Бирж. 72,21 +0,01 Brent 72,86 -0,18% USD Нал. 65,10 64,30 EUR Нал. 72,75 71,90 USD ЦБ 64,56 -0,29 EUR ЦБ 72,37 -0,32 EUR/USD 1,1170 -0,0002 BTC/USD Бирж. 7 326,80 -533,40 IMOEX 2 578,14 -0,12% RTSI 1 256,78 -0,36% DJIA 25 862,68 +0,84% Nasdaq 7 898,05 +0,97%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Goldman Sachs $250 (+25,38%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+21,7%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Goldman Sachs $250 (+25,38%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+21,7%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 64,56 (-0,29) Quote, 16 мая, 13:09
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 72,37 (-0,32) Quote, 16 мая, 13:09
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС Общество, 11:11 Эволюция рекламы: какие технологии вы еще точно не используете в бизнесе РБК и МегаФон, 11:06 Что вы знаете о рекламе советских автомобилей: тест Авто, 11:02 Экс-советник Трампа заявил о попытках помешать расследованию Мюллера Политика, 11:02 Компания Blockport провалила первый раунд STO: токен подешевел на 85% Крипто, 10:59 СМИ узнали о прибытии двух эсминцев США в Персидский залив Политика, 10:57 Роберто Карлос заявил о готовности поддержать «Анжи» Спорт, 10:46 Стройка года: сколько стоят кирпич, щебень и лом в Москве Pro, 10:38 Порошенко создал оргкомитет по инаугурации Зеленского Политика, 10:34 Как начать бегать: правильный подход РБК и Philips, 10:25 «Деловые Линии» присоединились к мотопробегу Пекин – Санкт-Петербург​ Пресс-релиз, 10:24 В Катаре открыли стадион для ЧМ-2022, который спроектировала Заха Хадид Недвижимость, 10:20  Одна из партий покинула коалицию и заблокировала роспуск Верховной рады Политика, 10:16 Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе Общество, 10:14
Политика ,  
0 
Одна из партий покинула коалицию и заблокировала роспуск Верховной рады
Парламентская коалиция прекратила существование. Теперь возможность распустить Раду заблокирована
Фото: РИА Новости

Партия «Народный фронт» на заседании Верховной рады Украины проголосовала за выход из парламентской коалиции. Совет фракции единогласно поддержал это решение. Об этом сообщает Strana.ua.

Лидер фракции Максим Бурбак заявил об этом с трибуны в Раде. Как уточняет «Украинская правда», он отметил, что новые политические обстоятельства требуют максимальной консолидации сил, а старая коалиция уже выполнила свою задачу. По его словам, за последние пять лет действующий парламент провел больше изменений в стране, чем все предыдущие.

Согласно конституции Украины (.pdf), после объявления о прекращении существования действующей коалиции у депутатов есть 30 дней для формирования нового большинства. Если в течение месяца этого не происходит, то президент в праве досрочно прекратить полномочия парламента. 

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина
Теги: Верховная Рада, Украина, «Народный фронт», роспуск
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter