Одна из партий покинула коалицию и заблокировала роспуск Верховной рады

Парламентская коалиция прекратила существование. Теперь возможность распустить Раду заблокирована

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Партия «Народный фронт» на заседании Верховной рады Украины проголосовала за выход из парламентской коалиции. Совет фракции единогласно поддержал это решение. Об этом сообщает Strana.ua.

Лидер фракции Максим Бурбак заявил об этом с трибуны в Раде. Как уточняет «Украинская правда», он отметил, что новые политические обстоятельства требуют максимальной консолидации сил, а старая коалиция уже выполнила свою задачу. По его словам, за последние пять лет действующий парламент провел больше изменений в стране, чем все предыдущие.

Согласно конституции Украины (.pdf), после объявления о прекращении существования действующей коалиции у депутатов есть 30 дней для формирования нового большинства. Если в течение месяца этого не происходит, то президент в праве досрочно прекратить полномочия парламента.

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