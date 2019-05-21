«Колбасу по 2.20, может, вернет»: украинцы о президенте Зеленском

20 мая в Киеве прошла инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. Что думают о неожиданной победе юмориста и актера жители Киева и Одессы и ждут от его президентства — в фоторепортаже РБК

Уверенную победу Зеленского на выборах (73,22%) признал даже его конкурент и предшественник Петр Порошенко. Следующие пять лет Украина проведет с президентом Зеленским. РБК поговорил с людьми на улицах Киева, Львова и Одессы и спросил, поддерживают ли они нового главу государства, что ждут от него и с какими трудностями ему придется столкнуться