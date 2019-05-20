Первое слово: о чем говорили президенты Украины во время инаугураций

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность главы Украины и стал шестым президентом. Чем отличалась его инаугурационная речь от речей предшественников и куда они обещали вести Украину — в обзоре РБК

РБК проанализировал инаугурационные речи президентов Украины. Неизменной темой всех была внутренняя политика. В выступлении Зеленского она заняла центральное место (34%). Больше, чем он, о внутренних проблемах страны говорил только Леонид Кучма, причем в обеих своих речах (38% и 35%). Зеленский стал первым президентом, не затронувшим тему независимости республики, которую так или иначе поднимали все его предшественники, а особое внимание (19%) уделил Петр Порошенко. Все без исключения президенты оставили место для благодарностей и обещаний. Несомненным рекордсменом стал Виктор Ющенко (30%), уделивший этой теме больше всего времени в выступлении.

Все президенты Украины в своих речах давали свою оценку отношениям с западными странами и Россией, большинство упоминали их как основные во внешней политике.