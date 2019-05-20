Как прошла инаугурация Владимира Зеленского. Фоторепортаж

Перед инаугурацией Владимира Зеленского встречали граждане Украины и пресса. Рядом со зданием Верховной рады был установлен большой экран, на котором желающие могли посмотреть трансляцию из зала заседаний парламента

Зеленский подходил к ограждениям, за которыми находились встречающие его люди, приветствовал граждан и делал селфи

Инаугурация проходила на торжественном заседании Верховной рады

Подписанный текст присяги Зеленский передал главе Конституционного суда Наталье Шаптале

Зеленскому вручили удостоверение президента, а также официальные символы — гербовую печать, нагрудный знак и булаву

Во время церемонии хор исполнял гимн Украины, а также композицию «Молитва за Украину» («Боже великий, единый, нам Украину храни»)

Новый украинский президент по традиции принес присягу на Конституции и Пересопницком Евангелии XVI века

Люди, собравшиеся у Рады, бурно встречали заявления Зеленского в ходе его инаугурационной речи. В частности, когда он объявил о роспуске Верховной рады, толпа возле здания парламента начала скандировать «Молодец!»