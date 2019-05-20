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Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
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Политика ,  
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Как прошла инаугурация Владимира Зеленского. Фоторепортаж
В Киеве 20 мая прошла инаугурация нового украинского президента Владимира Зеленского. Церемония проводилась в здании парламента. Как прошла инаугурация — в фоторепортаже РБК
Фото: Степан Франко / EPA
Перед инаугурацией Владимира Зеленского встречали граждане Украины и пресса. Рядом со зданием Верховной рады был установлен большой экран, на котором желающие могли посмотреть трансляцию из зала заседаний парламента
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Зеленский подходил к ограждениям, за которыми находились встречающие его люди, приветствовал граждан и делал селфи
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Инаугурация проходила на торжественном заседании Верховной рады
Фото: Ефрем Лукацкий / AP
Подписанный текст присяги Зеленский передал главе Конституционного суда Наталье Шаптале
Фото: Ефрем Лукацкий / AP
Зеленскому вручили удостоверение президента, а также официальные символы — гербовую печать, нагрудный знак и булаву
Фото: Ефрем Лукацкий / AP
Во время церемонии хор исполнял гимн Украины, а также композицию «Молитва за Украину» («Боже великий, единый, нам Украину храни»)
Фото: Ефрем Лукацкий / AP
Новый украинский президент по традиции принес присягу на Конституции и Пересопницком Евангелии XVI века
Фото: Евгений Малолетка / AP
Люди, собравшиеся у Рады, бурно встречали заявления Зеленского в ходе его инаугурационной речи. В частности, когда он объявил о роспуске Верховной рады, толпа возле здания парламента начала скандировать «Молодец!»
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
После торжественной церемонии в Раде Владимиру Зеленскому были представлены руководители силовых ведомств Украины и командующие видами Вооруженных сил страны
Автор: Анастасия Антипова
При участии: Елизавета Антонова
Теги: мультимедиа, Владимир Зеленский, инаугурация, Верховная рада
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