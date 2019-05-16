Верховная рада назначила дату инаугурации Зеленского

Инаугурация Владимира Зеленского состоится 20 мая. Такое решение Верховной рады даст новому президенту Украины возможность распустить парламент

Владимир Зеленский (Фото: Zuma / ТАСС)

Верховная рада Украины в четверг провела заседание, на котором определила дату вступления в должность нового президента страны Владимира Зеленского. Трансляция велась на сайте парламента.

Инаугурация Зеленского состоится 20 мая. За это решение проголосовали 315 депутатов после часового обсуждения. Против выступили всего двое — представители «Блока Петра Порошенко» (БПП), но некоторые депутаты просто не приняли участия в голосовании. Так, не голосовали почти половина фракции «Оппозионного блока» и большинство депутатов «Возрождения».

«Решение Верховной рады о назначении инаугурации Владимира Зеленского на 20 мая поможет завершить период неопределенности для Украины. Депутаты все же смогли показать результат. Хоть их решение и повлечет ряд трудностей для киевлян и иностранных делегаций, которых удалось бы избежать, если бы инаугурация состоялась в выходной день», — сообщили в пресс-службе Зеленского.

Собеседник в аппарате фракции «Блока Петра Порошенко» рассказал РБК, что голосовать за 20 мая сторонники действующего президента решили уже сегодня. «Взвесили репутационные риски при разных вариантах. В этом их меньше: Зеленский требовал [провести инаугурацию] 19 мая. Это самая близкая дата», — объяснил он. Зеленский в любом случае намерен добиваться досрочного роспуска Рады, продолжил собеседник издания.