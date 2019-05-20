Глава кабмина Украины объявил об уходе в отставку

Глава кабмина Украины объявил об уходе в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку в среду, 22 мая. Ранее уйти правительство в отставку призвал президент Владимир Зеленский

Владимир Гройсман (Фото: EPA / ТАСС)

Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что уйдет в отставку 22 мая.

«Я принял для себе решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства», — сказал Гройсман в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал «112 Украина».

Ранее в понедельник президент Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи предложил правительству страны уйти в отставку.

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