Дерипаска сдал алюминий

UC Rusal выведен из-под санкций ценой потери контроля над компанией со стороны олигарха

Минфин США согласился снять санкции с UC Rusal Олега Дерипаски после того, как он снизит долю в контролирующем акционере компании En+. Около 25% En+ может получить ее основной кредитор — банк ВТБ

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

UC Rusal выводят из-под удара

В среду вечером, 19 декабря, Минфин США заявил, что согласился снять санкции с одного из крупнейших в мире производителей алюминия — UC Rusal, его контролирующего акционера En+ и «Евросибэнерго» (как и UC Rusal, подконтролен En+). Это произойдет через 30 дней, после того как бизнесмен Олег Дерипаска снизит свою долю в холдинге En+ примерно с 70 до 44,95%. Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Минфина США.

UC Rusal, En+, «Евросибэнерго», группа ГАЗ и сам Дерипаска попали в санкционный список Минфина США Special Designated Nationals (SDN) в апреле 2018 года. SDN предполагает заморозку активов в американской юрисдикции, а гражданам и компаниям США запрещено совершать с ними какие-либо сделки. К тому же взаимодействие с людьми и компаниями из списка SDN грозит физическим и юридическим лицам из других стран вторичными санкциями Минфина США. Введение этих ограничений в полную силу откладывалось несколько раз, потому что представители бизнесмена вели переговоры с американцами. Основным требованием OFAC был отказ от контроля Дерипаски над UC Rusal и другими активами.

25%, на которые Дерипаска снизит свой пакет в En+, получит банк ВТБ или другая сторона, не находящаяся в санкционном списке SDN, которую одобрит OFAC, следует из сообщения Минфина США. Структуры Дерипаски уже заложили эти акции в ВТБ «под определенные обязательства», указывает OFAC. К тому же банк должен будет передать права голоса по бумагам холдинга третьей стороне, не связанной на личном или профессиональном уровне с Дерипаской.

Минфин США получит право на дальнейшие проверки возможных связей En+ и UC Rusal с Дерипаской или связанными с ним сторонами, причем En+ сама должна предупреждать его в случае усиления влияния бизнесмена на UC Rusal. Глава «Евросибэнерго» должен также ежемесячно оповещать OFAC о том, что не действует в интересах Дерипаски или других лиц из спиcка SDN.

В среду вечером представитель ВТБ, который является кредитором En+ и других структур Дерипаски, не ответил на запрос РБК.

В будущем бизнесмен не сможет увеличить свой пакет в En+, говорится в сообщении OFAC.

Доля бизнесмена в холдинге снизится еще больше после того, как швейцарский трейдер Glencore обменяет 8,75% UC Rusal на акции En+. В сообщении Минфина не говорится, какой пакет получит Glencore в холдинге, но этот обмен был запланирован еще до введения санкций в отношении компаний Дерипаски (тогда предполагалось, что трейдер получит около 11% En+) и был приостановлен из-за них. Представитель Glencore отказался от комментариев.

По итогам этих сделок доля Дерипаски в En+ снизится «значительно», при этом он не получит никаких денег от этих сделок, а также не сможет рассчитывать на дивиденды от En+ и UC Rusal (они будут перечисляться на заблокированный счет), подчеркнуло OFAC. И в отношении бизнесмена продолжат действовать санкции SDN.​

Дерипаска также не сможет голосовать пакетом более 35% акций En+ (голоса по оставшемуся пакету перейдут специальному трасту, обязанному занимать позицию большинства акционеров, не связанных с бизнесменом) и назначать более четырех из 12 членов совета директоров компании. Более половины совета директоров холдинга займут граждане США и Великобритании, имеющие обширный опыт управления бизнесом. Совет директоров UC Rusal из 14 человек будет формироваться En+, и большая его часть (восемь человек) будет состоять из независимых директоров, никак не связанных с Дерипаской или другим лицом из списка SDN. Оставшиеся шесть человек могут быть с ним знакомы только как сотрудники En+ или UC Rusal. Сам Дерипаска не сможет выдвинуть ни одного представителя в совет директоров алюминиевой компании. Председатель совета директоров UC Rusal Маттиас Варниг уйдет в отставку.

К тому же бизнесмен передаст часть акций En+ в благотворительный фонд, указано в сообщении Минфина США.

Представитель UC Rusal не стал комментировать сообщение Минфина США. Представитель Дерипаски не ответил на запрос РБК.

Риски Дерипаски

В случае нарушения одного из условий соглашения OFAC грозится вернуть UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго» в санкционный список SDN. Это может произойти и в случае, если ВТБ попадет в этот список.

Сейчас банк находится лишь в секторальном санкционном списке, который предполагает более мягкие ограничения. Действие таких санкций распространяется на конкретных лиц, ведущих деятельность в определенных секторах экономики, а также на компании, находящиеся в собственности или под контролем таких лиц. К тому же активы компаний, включенных в секторальный список санкций, не замораживаются в отличие от SDN.

Однако ранее глава ВТБ Андрей Костин не исключал, что в отношении банка могут быть введены более жесткие ограничения. При этом он подчеркивал, что у ВТБ есть планы, каким образом «избежать последствий, прежде всего для вкладчиков — для людей и для компаний».