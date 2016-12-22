Глава ВТБ рассказал о боязни банков Европы и Азии из-за санкций США

По словам Андрея Костина, американские санкции сегодня затрагивают и банковский сектор, вынуждая европейские и азиатские банки не работать с российскими подсанкционными компаниями из-за риска вторичных санкций

Андрей Костин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Европейские и азиатские банки не спешат кредитовать и проводить расчеты с российскими компаниями, находящимися под санкциями США, опасаясь вторичных ограничительных мер со стороны Вашингтона. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

«Ни европейские банки, ни азиатские банки, как правило, не будут работать, кредитовать и даже проводить расчеты с теми компаниями, которые попадают под жесткие американские санкции, именно опасаясь вторичных санкций», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Костин напомнил, что Россия уже начала разрабатывать меры, направленные на развитие расчетов в других валютах, в частности, в рублях. «Нам в нынешней ситуации все-таки не избежать того, что надо думать над тем, каким образом могли бы защитить наши финансовые взаимоотношения, партнерские взаимоотношения и от возможного воздействия санкций именно в отношении финансовых институтов и институтов, связанных, конечно, с нефтяной промышленностью», — сказал глава ВТБ.

В кулуарах форума Костин заявил, что, по его мнению, национальная финансовая система выдержит введение санкций в отношении одного-двух банков. Он усомнился в том, что санкции могут быть введены «повально против всего финансового сектора». «А если санкции будут против выборочно одного-двух финансовых учреждений, то в целом система, она в состоянии выдержать этот удар. Я думаю, что мы справимся», — приводит слова Костина «Интерфакс».

«У нас, безусловно, есть планы, и мы их прорабатывали и с правительством, и с Центральным банком, каким образом избежать последствий, прежде всего для вкладчиков — для людей и для компаний», — добавил он.

В апреле этого года США ввели санкции в отношении ряда российских бизнесменов и их компаний. В санкционный список американского Минфина Specially Designated Nationals (SDN), в частности, попали Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг и другие — всего 24 гражданина России и 14 компаний. Включаясь в любой бизнес с фигурантами списка, компании и граждане из любых юрисдикций рискуют и сами попасть под американские санкции.