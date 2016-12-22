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Минюст США раскрыл план вывода компании Дерипаски из-под санкций
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Минюст США раскрыл план вывода компании Дерипаски из-под санкций
Бизнес, 11:06
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Минюст США раскрыл план вывода компании Дерипаски из-под санкций
Глава совета директоров En+ Грегори Баркер направил в Минюст США план вывода компании из-под санкций. Часть акций Олега Дерипаски и членов его семьи он предложил передать в управление структурам, которые получат согласование OFAC
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер предложил исключить холдинг из санкционного списка США до формального снижения доли Олега Дерипаски в его капитале, следует из материалов компании Mercury, направленных в Минюст США (первыми на опубликованный Минюстом документ обратили внимание «Открытые медиа»). Лоббисты из Mercury, а также инвестбанк Rothschild и консультанты из Russell Reynolds оказывают поддержку Баркеру, указано в материалах компании.

План лорда Грегори Баркера предусматривает передачу активов Олега Дерипаски и его семьи в управление структуре, которую одобрит OFAC. Но для его реализации требуется дополнительное время: существенное число сделок и решений регуляторов в рамках этого плана ожидается в августе и сентябре, пишут лоббисты из Mercury, предлагая OFAC исключить компанию из санкционного списка «до окончательного результата».

Что предлагает лорд Баркер

План Баркера содержит три основных позиции. Это снижение доли Олега Дерипаски в En+ ниже контрольной (сейчас у предпринимателя 70% акций компании), его исключение из советов директоров холдинга En+ и алюминиевого концерна UC Rusal, а также замещение в них представителей Дерипаски «абсолютным большинством» независимых директоров.

Доля Дерипаски и членов его семьи в капитале En+, по плану Баркера, должна быть передана в управление организациям или доверительным управляющим, которых согласует Минфин США.

Процесс передачи активов должны будут проконтролировать два юриста, кандидатуры которых также должны получить одобрение OFAC.

Право голосовать пакетом акций, принадлежащим ВТБ, Баркер предлагает передать независимому лицу, которое «уже было представлено OFAC 5 июля». Кредит, выданный госбанком структурам Дерипаски, по плану Баркера, должен быть реструктурирован.

Также Баркер предложил перечислять все финансовые поступления от компании в адрес Дерипаски на заблокированный счет, чтобы исключить получение бизнесменом выгоды, пока он находится в санкционном списке.

По данным Mercury, этот план уже получил поддержку миноритариев, независимых директоров и администрации Лондонской фондовой биржи. Представитель En+ отказался от комментариев. Представитель ВТБ пока не ответил на запрос РБК

В случае отказа администрации президента США Дональда Трампа от согласования предложенного плана снятия санкций с En+ и UC Rusal лоббисты из Mercury обещают чиновникам «критику со стороны американских производителей и потребителей», перебои с поставками алюминия на глобальном рынке, «глобальные шоки» для автомобилестроительной и судостроительной отраслей, переориентацию рынка на поставки из Китая, а также возможную национализацию UC Rusal или продажу компании китайским инвесторам.

К письму с планом Баркера приобщены письма послов Италии и Нидерландов в США, которые призывают Госдеп и американский Минфин поддержать этот план. «От UC Rusal как от второго крупнейшего производителя алюминия в мире зависят тысячи рабочих мест на производствах, в том числе в автомобилестроении и космической отрасли. Продолжение санкций [в отношении UC Rusal] окажет тяжелое влияние на нашу экономику и эти рабочие места», — говорится в обращении посла Италии в США Армандо Вариччио.

Санкции против Дерипаски

6 апреля Министерство финансов США ввело новые санкции против отдельных российских компаний, бизнесменов и чиновников. В этот список попал Дерипаска, а также принадлежащие ему En+ и UC Rusal. Последняя после включения в санкционный список допускала технические дефолты по долговым обязательствам. 23 апреля Минфин США заявил, что Вашингтон может ослабить санкции против UC Rusal, если бизнесмен откажется от контроля над компанией.

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После этого российский бизнесмен принял решение сократить свою долю в компании до менее чем 50%. Также Дерипаска вышел из состава совета директоров En+. En+ принадлежит 48,1% UC Rusal. В En+ пояснили, что такие решения бизнесмен принял после переговоров с председателем совета директоров компании Грегори Баркером — бывшим министром энергетики Великобритании, который возглавил совет директоров компании в октябре 2017 года. Он разработал план по снятию санкций с компании, в соответствии с ним в конце июня из состава совета также вышли представители российского бизнесмена — Гульжан Молдажанова, Игорь Макаров, Ольга Машковская и Антон Вишневский.

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Бизнес

21 июля министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что в возглавляемое им ведомство поступил план UC Rusal по выходу из-под санкций. Чиновник отметил, что американские власти не намерены добиваться того, чтобы компания ушла с рынка, и что они планируют найти приемлемое решение ситуации. Заявление Мнучина привело к росту акций UC Rusal: 23 июля ценные бумаги компании на Московской бирже краткосрочно выросли на 25%.

Автор: Петр Канаев.
При участии: Андрей Гатинский.
Теги: Олег Дерипаска , UC Rusal
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