Минфин США вновь продлил срок завершения сделок с UC Rusal и En+

Министерство финансов США до 21 января 2019 года продлило сроки завершения сделок с находящимися под американскими санкциями российскими компаниями UC Rusal, En+ и группой ГАЗ, сообщается на сайте министерства.

Свое решение в Минфине объяснили тем, что попавшие под санкции компании «предлагают существенные изменения в корпоративном управлении», что может привести к изменениям в контроле над ними.



UC Rusal и ряд других компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски попала под санкции США 6 апреля. В Минфине США допустили снятие ограничений с UC Rusal в случае, если Дерипаска продаст принадлежащие ему 48% акций группы En+.

Изначально Вашингтон призвал всех контрагентов оказавшихся в списке компаний завершить все сделки с ними до 5 июня, однако позже эти сроки неоднократно переносились, в последний раз — до 7 января 2019-го.