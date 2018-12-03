Плюс в итоге

Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении нефтяного соглашения

Главной для России договоренностью, достигнутой на саммите G20 в Буэнос-Айресе, стало решение о продлении сделки ОПЕК+. Оно компенсировало несостоявшуюся полноформатную встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Marcos Brindicci / Reuters)

Ключевая для России встреча на саммите G20 — беседа Владимира Путина с Дональдом Трампом — не состоялась. Переговоры же с лидерами других стран во многом оказались сосредоточены вокруг ситуации в Керченском проливе. Однако Россия достигла другой важнейшей договоренности: Путин и наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны Мохаммед бен Сальман решили продлить на 2019 год соглашение ОПЕК+, ограничивающее добычу нефти.

Внимание на рукопожатия

Самыми заметными новостями с саммита, завершившегося 1 декабря в столице Аргентины, стали приветствия лидеров или их отсутствие. Владимир Путин в ходе открытия «Двадцатки» полномасштабно не пообщался с Дональдом Трампом — еще за день до саммита они планировали провести двусторонние переговоры, но во время перелета в Аргентину Трамп передумал и отложил встречу из-за ситуации в Керченском проливе.

В начале форума американский и российский лидер даже не поздоровались, но позднее встреча «на ногах» все же состоялась. «В двух словах я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море. У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня — своя. Мы остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента», — рассказал Путин журналистам.

Полноформатная встреча, по мнению российского президента, «назрела»: «Связано это с вопросами стратегической стабильности, особенно после того, как президент объявил о намерении Соединенных Штатов выйти из договора по ракетам средней и меньшей дальности. И потом, у нас в 2021 году заканчивается договор СНВ-3 по стратегической стабильности, по уже самому серьезному оружию стратегического характера». Но пока никаких договоренностей нет, а Москва будет ждать, пока Вашингтон выразит готовность для переговоров. Специальных условий для встречи Россия ставить не будет, сказал Путин.

В начале саммита на фоне отсутствия новостей об общении Путина и Трампа резко выделялось рукопожатие российского лидера и саудовского принца — они с размаху ударили по рукам вместо формального приветствия и радостно смеялись. Позднее стало понятно, что за этим стояла не просто симпатия: Россия и Саудовская Аравия договорились продлить важнейшее соглашение по нефти.

Ключевая договоренность Соглашение ОПЕК+ будет действовать и в 2019 году, заявил Владимир Путин после встречи с Мохаммедом бен Сальманом. Конкретных цифр по объемам пока нет, но Москва и Эр-Рияд будут «мониторить ситуацию на рынке и оперативно на нее реагировать», заверил Путин. Министр энергетики Александр Новак анонсировал проработку деталей соглашения на следующей неделе. На прошлой неделе Wall Street Journal сообщила, что ОПЕК по итогам встречи 7 декабря может объявить о решении формально сохранить уровни добычи, зафиксированные еще в 2016 году, но де-факто это будет сокращение поставок, поскольку Саудовская Аравия сейчас добывает примерно на 1 млн барр. в день больше официального уровня. Скорее всего, ОПЕК+ вновь договорится о сокращении добычи, но оно будет намного меньше, чем в 2016 году, — не 1,8 млн барр. в сутки, а 1 млн барр. или меньше, в этом случае России придется сократить около 170 тыс. барр. в сутки, полагает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Существенное сокращение сейчас и не требуется — цена на нефть намного выше, чем два года назад, объясняет он. Для России сокращение будет безболезненным и даже условным: в среднем за год добыча все равно вырастет, заключает Полищук.

​Тема убийства саудовского журналиста Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле на двусторонней встрече, судя по всему, не поднималась: Путин, отвечая на вопрос о ней, указал, что саудовский принц свою позицию разъяснил еще на первом заседании «Двадцатки».

Другие встречи Путина с мировыми лидерами к столь масштабным договоренностям не привели — одной из центральных тем на многих из них стала ситуация в Керченском проливе. Для лидеров Франции и Германии Путин даже нарисовал схему конфликта, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

С кем встречался Путин в Буэнос-Айресе*

Лидеры стран БРИКС.

Что обсуждали? Совместное заявление о вреде протекционизма для мировой экономики.

Президент Франции Эмманюэль Макрон.

Что обсуждали? Украина, Сирия, ситуация в Керченском проливе.

Председатель КНР Си Цзиньпин.

Что обсуждали? Торговые отношения и участие Си Цзиньпина на Петербургском экономическом форуме.

Канцлер Германии Ангела Меркель.

Что обсуждали? Формирование конституционного комитета в Сирии, ситуация в Керченском проливе.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Что обсуждали? Мирный договор России и Японии. Назначение спецпредставителей для его обсуждения, визит Абэ в Россию и Путина — в Японию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Что обсуждали? «Турецкий поток», конституционный комитет в Сирии, ситуация в Идлибе.

Наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны Мухаммед бен Салман.

Что обсуждали? Продление сделки ОПЕК+, визит Путина в Саудовскую Аравию.

Президент Аргентины Маурисио Макри.

Что обсуждали? Наращивание стратегического партнерства.

Президент США Дональд Трамп (встреча «на ногах»).

Что обсуждали? Ситуацию в Керченском проливе.

* По материалам Кремля и заявлениям членов российской делегации.

Протекционизм на первом плане

В целом, как следует из заявлений членов российской делегации, обсуждения на G20 во многом касались проблем протекционизма.

Еще в первый из двух дней саммита страны БРИКС приняли совместное заявление о негативном влиянии протекционистских мер на мировую экономику. Главными разработчиками документа стали Россия, экономика которой находится в ожидании новых санкций, и Китай, чьи темпы роста замедлились после введения ограничительных пошлин США.

Одним из основных вопросов на саммите стало реформирование Всемирной торговой организации. «Все буквально выступали против барьеров в торговле, против протекционизма, против создания ограничений и так далее. В этом же русле высказывался и наш президент. Говорилось о том, что мы все заинтересованы в том, чтобы активизировать инвестиционную активность, создавать новые рабочие места. А если будут ограничения в торговле, сбыте продукции, то о каких новых ограничениях можно говорить?» — заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

«В этой части вроде как консенсус есть относительно того, что необходимо сокращать барьеры на пути к перетокам товаров, капиталов, сокращать вот эти барьеры», — подчеркнул он.

По словам Силуанова, «все согласились с тем, что необходимо реформировать ВТО, чтобы ВТО играла более значимую роль». Речь на саммите шла и о реформировании судебных, арбитражных органов международной организации.

Договоренности переносятся на будущее

Впрочем, хотя о реформировании ВТО российские чиновники говорят не впервые, о конкретных мерах на саммите не договорились. Они будут разрабатываться в следующие полгода — предметно обсуждать их планируется на следующей встрече G20, которая пройдет в Осаке в июне.

В итоговом коммюнике (.pdf) саммита слова «протекционизм» нет, однако лидеры «Большой двадцатки» признают, что нынешняя международная торговая система не достигает своих целей, и указывают, что ее можно улучшить. Необходимость реформирования ВТО оговаривается в заявлении, но без конкретики — предложения планируется сформулировать к саммиту в Осаке.

Россию отсутствие конкретных договоренностей не смущает. Как заявил Путин, от мероприятий «Большой двадцатки» в основном не следует ждать прорывных результатов.

«Хорошо, когда наступает такой исторический момент, когда все основные участники международного общения, экономической деятельности объединены общим порывом совершить совместные шаги в направлении повышения темпов роста мировой экономики. Но так бывает очень нечасто, потому что очень много противоречий и разногласий, ну а сейчас тем более», — сказал Путин. Договоренность о подготовке предложений по ВТО к следующему саммиту — это «уже немало», отметил он.