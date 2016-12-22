Лукаш рассказала о четырехдневной подготовке декларации саммита G20

Представитель президента России в G20 Светлана Лукаш рассказала журналистам, что подготовка итоговой декларации саммита «двадцатки» идет более четырех суток, передает «Интерфакс».

По ее словам, работа над документом идет «очень долго и сложно». Лукаш отметила, что сложнее всего ведутся переговоры по вопросам миграции, торговли климата и избыточных мощностей.

Она подчеркнула, что шансы на то, что итоговую декларацию примут есть, но это зависит от того, насколько все стороны готовы к компромиссам.

Ранее Лукаш заявила, что вопросы торговли будут «наиболее острой темой на саммите». В частности, речь идет о Всемирной торговой организации (ВТО), не все из институтов которой, по словам представителя президента в G20, выполняют свои функции.

Источники агентства Associated Press сообщали, что текст совместной декларации вызвал споры. По их данным, причиной стали переговоры о Парижском соглашении по климату и реформированию ВТО. США блокируют все упоминания об этих темах и проблеме миграции, рассказали собеседники агентства.

Лукаш также отметила, что уверена в том, что страны «двадцатки» примут итоговую декларацию в отличие от участников саммита АТЭС, который впервые за 25 лет завершился без подписания итогового документа из-за торговых разногласий США и Китая.