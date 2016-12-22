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Трамп и Путин не пожали друг другу руки в начале саммита G20
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Трамп и Путин не пожали друг другу руки в начале саммита G20
Политика, 19:16
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Трамп и Путин не пожали друг другу руки в начале саммита G20

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе церемонии фотографирования глав делегаций стран «Большой двадцатки» в Аргентине не поздоровались друг с другом, передает корреспондент РБК.

Лидеры двух стран в момент съемки стояли в первом ряду с разных сторон, между ними находились еще несколько человек.

Также не пересеклись Путин с Трампом и перед рабочим заседанием глав делегаций G20. Между ними за большим круглым столом сидели наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Турции Реджеп Эрдоган и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.​ Российский президент и саудовский принц поприветствовали друг друга неформально, с размаху ударив по рукам.

Видео: t_alshdayed / Instagram

Саммит G20 открылся в аргентинском Буэнос-Айресе в пятницу, 30 ноября. Он продлится два дня. На полях саммита должна была состояться личная встреча Путина и Трампа. Однако 29 ноября американский президент отменил ее, объяснив это недавним инцидентом в районе Керченского пролива, который произошел с российскими и украинскими кораблями.

​После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что лидеры двух стран проведут встречу «на ногах». Однако представитель Белого дома сказал, что встреча вообще не планируется.

Теги: Аргентина , Буэнос-Айрес , Владимир Путин , Дональд Трамп , саммит G20
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