В Кремле рассказали о контакте Путина с Трампом и переговорах с Меркель

На встречах с Меркель и Макроном Путин дал исчерпывающие пояснения по конфликту в Керченском проливе и даже нарисовал схему. Песков также сообщил о кратком контакте российского президента с Трампом

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали переговоров, которые Владимир Путин провел с концлером ФРГ Ангелой Меркель и другими лидерами на саммите G20 в Буэнос-Айресе.

«Президент Путин дал исчерпывающее разъяснение [на встрече с Меркель] по черноморскому пограничному инциденту. Наглядно показал [схему конфликта]. Также наглядно показал вчера на встрече с президентом Франции Макроном. Здесь в полном смысле слова речь идет об исчерпывающем объяснении», — сказал журналистам Песков, передает корреспондент РБК.

Он добавил, что Путин при объяснении своим собеседникам произошедшего в Керченском проливе нарисовал соответствующую схему.

Меркель «говорила о своем желании способствовать разрешению этой ситуации», добавил Песков. По его словам, лидеры других стран «слышат слова президента о том, что это провокация, спровоцированная и обусловленная предвыборной ситуацией на Украине».

Как отметил Песков, затрагивалась также тема освобождения моряков. Путин «разъяснял, что речь идет о решении суда, о следственных действиях, и поэтому на это уйдет определенное время».

Инцидент произошел 25 ноября. По данным ФСБ, три украинских корабля без разрешения вошли в российские воды и попытались пройти Керченский пролив, несмотря на требования пограничников остановиться. В итоге корабли задержали и отбуксировали в Керчь. Все 24 украинских моряка по решению суда помещены под арест.

Отвечая на вопрос, была ли у Путина встреча с президентом США Дональдом Трампом, который отказался от переговоров после инцидента в Керченском проливе, Песков сказал: ​ «Короткий контакт был, да».

Полноценная встреча российского и американского президентов должна была состояться на саммите G20 1 декабря. После отказа Трампа Путин использовал отведенное под встречу время на разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. ​



Как отметил Песков, на переговорах обсуждалась ситуация в Сирии, в частности, создание конституционного комитета и Идлиб. Обсуждались «более энергичные меры» для выполнения российско-турецких договоренностей по недопущению эскалации, в частности,​ как это недавно было при обстреле Алеппо снарядами с газом, добавил пресс-секретарь Путина.

«Очень подробно говорили по двусторонним отношениям, оперативную сверку часов провели. Потому что объем текущих конкретных проектов настолько велик, что требует достаточно частого общения двух глав государств», — сказал он.