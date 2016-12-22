Путин встретится с Эрдоганом после отказа Трампа от переговоров на G20

Президент России Владимир Путин в субботу, 1 декабря, проведет на саммите G20 встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, это стало возможно в том числе из-за отказа американского президента Дональда Трампа от переговоров с Путиным, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».
«В том числе, хотя и не совсем в это время. График чуть-чуть модифицировали, и теперь согласована дополнительная встреча», — прокомментировал он влияние отказа Трампа от встречи на график президента.
По его словам, переговоры с Эрдоганом пройдут в первой половине дня, диалог необходим из-за «сирийских дел», подчеркнул Песков.
Трамп отменил встречу с Путиным из-за задержания российскими пограничниками трех украинских кораблей и их экипажей в Керченском проливе. В ФСБ заявили, что они нарушили границу России и проигнорировали требования остановиться, после чего по ним был открыт огонь.
В интервью радиостанции «Голос Америки» президент США заявил, что встретится с Путиным в «подходящее время».