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Путин встретится с Эрдоганом после отказа Трампа от переговоров на G20
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Путин встретится с Эрдоганом после отказа Трампа от переговоров на G20
Политика, 02:17
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Путин встретится с Эрдоганом после отказа Трампа от переговоров на G20

Президент России Владимир Путин в субботу, 1 декабря, проведет на саммите G20 встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, это стало возможно в том числе из-за отказа американского президента Дональда Трампа от переговоров с Путиным, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

«В том числе, хотя и не совсем в это время. График чуть-чуть модифицировали, и теперь согласована дополнительная встреча», — прокомментировал он влияние отказа Трампа от встречи на график президента.

По его словам, переговоры с Эрдоганом пройдут в первой половине дня, диалог необходим из-за «сирийских дел», подчеркнул Песков.

Танго для одного: почему Трамп отменил встречу с Путиным
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Трамп отменил встречу с Путиным из-за задержания российскими пограничниками трех украинских кораблей и их экипажей в Керченском проливе. В ФСБ заявили, что они нарушили границу России и проигнорировали требования остановиться, после чего по ним был открыт огонь.

В интервью радиостанции «Голос Америки» президент США заявил, что встретится с Путиным в «подходящее время».

Теги: Владимир Путин , Реджеп Эрдоган
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Песков заявил о росте напряженности из-за отмены встречи Путина и Трампа Политика
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