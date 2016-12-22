WSJ узнала о плане Эр-Рияда и ОПЕК обуздать падение цен на нефть

ОПЕК может объявить о сохранении объемов добычи нефти на нынешнем уровне, а Саудовская Аравия откажется от избыточной добычи. Так им удастся удержать цены и не разозлить Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal

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Саудовская Аравия и ОПЕК двигаются к компромиссу между реализацией политики, которая не приведет к росту цен на нефть, в угоду США, и сокращением добычи нефти для балансировки перенасыщенного предложением рынка. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Соглашение, которое рассматривает ОПЕК, предполагает завуалированное сокращение добычи.​ При таком сценарии картель объявит о планах сохранить нынешние планы по объему добычи нефти. Такое решение приведет к сокращению производства, так как добыча в Саудовской Аравии превышает целевые показатели примерно на 1 млн барр. в день, сообщает издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. «Это все равно будет сильное сокращение, но не такое выраженное», — сказал высокопоставленный советник. Ожидается, что сокращение добычи в Венесуэле и Иране, также приведет к сокращению предложения на рынке.

Такое предложение следует за недавними обвинения картеля со стороны президента США Дональда Трампа, отмечает газета. По его словам, картель завышает цены. Хотя на этой неделе Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть и попросил: «Давайте пойдем еще ниже!». Президент США оказывает давление на Эр-Рияд на фоне убийства журналиста Джамаля Хашкаджи.

Сокращение «будет более дискретным», сказал чиновник ОПЕК газете, добавив, что сокращение добычи и молчание США по поводу цен на нефть будет «равноценным обменом» между саудитами и Трампом. Кроме того, так можно будет избежать конфронтации с Россией, которая не выражала желания к новому сокращению, сказал газете чиновник.