Россия и другие страны БРИКС призвали G20 осудить санкции и протекционизм

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) в рамках саммита G20 в Аргентине приняли совместное заявление о недопустимости односторонних мер и протекционизме. Об этом в пятницу сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин, передает корреспондент РБК.
«Практически половина этого заявления [БРИКС] посвящена протекционизму, односторонним мерам, которые вводятся сейчас в мире. И единогласно было заявлено, что это очень серьезно повлияет на глобальную экономику, что это не тот путь, по которому должно идти мировое сообщество, потому что здесь только негатив», — сказал Орешкин.
Министр уточнил, что основная сессия второй панели первого дня саммита G20 будет посвящена мировой торговле, где ожидается оживленная дискуссия. «[БРИКС] будет предлагать модернизировать те инструменты, которые есть. Это ВТО, его нужно развивать. Главный принцип, что ВТО остается единственной площадкой, способной устанавливать глобальные правила развития торговли. И любые односторонние действия — это то, что негативно влияет на развитие глобальной ситуации, глобальной обстановки, и они должны быть отменены», — подчеркнул Орешкин.
Министр уточнил, что БРИКС приняла свое заявление в первой половине дня. Позиция вырабатывалась в значительной степени Россией и Китаем, уточнил он. «Мы активно работали последние несколько недель, для того чтобы убедить других коллег в правильности таких формулировок, таких посылов. Нам это удалось сделать в целом», — констатировал Орешкин.
«Та позиция, которая была заявлена, — это позиция, что любые односторонние меры, которые были внедрены в последние годы, должны быть отменены. Это единая позиция стран БРИКС», — подчеркнул Орешкин. «У «Двадцатки» позиции различаются», — добавил он, подчеркнув, что позиция стран БРИКС заявлена официально.
Общие принципы регулирования мировой торговли следует обсуждать именно в рамках «Двадцатки», добавил Орешкин.