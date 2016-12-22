Путин сообщил о договоренности с саудовским принцем по нефти

Россия и Саудовская Аравия договорились продлить период сделки ОПЕК+, сообщил журналистам в Буэнос-Айресе президент Владимир Путин, передает корреспондент РБК.
По словам Путина, эта договоренность была достигнута в ходе его встречи с саудовским наследным принцем Мохаммедом бен Салманом.
«Да, у нас есть договоренность продлить наше соглашение», - сказал Путин. Окончательных решений по конкретным объемам добычи нефти пока нет, отметил Путин.
«Мы договорились о том, что будем мониторить ситуацию на рынке и оперативно на нее реагировать», - заявил он.
На следующей неделе пройдет заседание ОПЕК+, на котором будет принято окончательное решение по объемам добычи нефти.
Как выяснил Bloomberg, экономическая комиссия ОПЕК рекомендовала сократить добычу на 1,3 млн барр. в сутки. Это призвано предотвратить переизбыток предложения нефти. Информацию подтверждает и The Wall Street Journal. Рекомендация комиссии, впрочем, не является обязательной для министерского мониторингового комитета ОПЕК+.