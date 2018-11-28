Граница дошла до второго суда

В КС начались слушания о чечено-ингушском территориальном соглашении

КС провел слушания по делу о правомерности новой границы между Чечней и Ингушетией. Представители президента и Федерального собрания поддержали решения республиканских властей, что означает продолжение протестов в Ингушетии

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Кто приехал на первое заседание КС

Конституционный суд (КС) России во вторник, 27 ноября, провел слушания по делу о проверке конституционности соглашения о новой границе Ингушетии и Чечни, а также утвердившего его закона. Заседание транслировалось на сайте суда.

С соответствующим запросом в КС 8 ноября обратился глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров. Заявитель полагает, что вопрос о правомерности утвержденной границы, рассмотренный Конституционным судом Ингушетии, этому органу был неподведомственен.

Спорная граница Главы двух республик Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о закреплении административной границы между Ингушетией и Чечней 26 сентября, после чего передали соглашение на ратификацию парламентам. Соглашение закрепляет административную границу между регионами, которая не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. По соглашению Ингушетия получила от Чечни часть Надтеречного района — горную и лесистую местность. А Ингушетия передала Чечне территорию на границе с Малгобекским районом, участок Сунженского района. Это решение вызвало возмущение у жителей Ингушетии — за подписанием договора последовали 13 дней протестов. 4 октября власти Ингушетии объявили, что 17 из 25 депутатов, присутствовавших на заседании Народного собрания республики, проголосовали за ратификацию соглашения. Однако вышедшие на площадь в Магасе депутаты объявили митингующим, что из 24 членов собрания, присутствовавших на заседании, только пятеро проголосовали за ратификацию, еще 15 высказались против и четверо испортили бюллетени. Группа депутатов Народного собрания обратилась с запросом в республиканский Конституционный суд, и он признал соглашение с Чечней незаконным, пояснив, что такие вопросы необходимо решать на референдуме. 26 ноября активисты подали в избирком Ингушетии документы для регистрации инициативной группы для проведения республиканского референдума о границе с Чечней.

​На слушания в КС были приглашены главы Чечни и Ингушетии, однако они не прибыли — их представляли адвокаты. Также на слушание были приглашены представители парламента Чечни, полномочные представители Госдумы, Совета Федерации и президента России, Генпрокуратуры, Минюста и представители Всемирного конгресса ингушского народа. Председатель КС Валерий Зорькин подчеркнул, что на заседание позвали и главу Конституционного суда Ингушетии Аюба Гагиева. Но тот отказался, и КС пригласил на рассмотрение дела представителя депутатов Народного собрания республики, инициировавших запрос в КС Ингушетии, отметил Зорькин.

«Гагиев не принял приглашение на заседание, сославшись в письме на то, что утверждение договоров и соглашений относится к исключительной компетенции субъектов Российской Федерации, а поэтому проверка конституционности закона Республики Ингушетия об утверждении соглашения относится к компетенции КС Ингушетии и не может быть предметом рассмотрения КС РФ», — сказал также Зорькин.

Ранее федеральный судья в отставке Сергей Пашин пояснил РБК, что по закону «О Конституционном суде Республики Ингушетия» этот орган вправе принимать решения лишь о договорах, не вступивших в силу (п. 1б ст. 3), следовательно, в случае соглашения о границе его предписание не имеет никакой силы.

Кто поддержал соглашение

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов на слушаниях заявил, что отсутствие четкой границы между республиками осложняло их отношения. «Будучи председателем комиссии Чеченской Республики, созданной для определения границы, я лично принимал участие в ее работе и в непосредственном исследовании местности, по которой прошла граница между республиками. Я могу подтвердить, что как хозяйствующие субъекты, так и жители близлежащих населенных пунктов обеих республик — каждый, кто хотел, имел возможность высказать свое мнение», — заявил он, отметив, что спорных ситуаций на месте с жителями не возникало. Парламент Чеченской Республики как одна из сторон, утвердивших соглашение, просит признать соглашение соответствующим Конституции, заключил Даудов.

Магомед Даудов (справа) (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Председатель парламента Чечни обратил внимание, что подписанное главами республик соглашение не затрагивает границы населенных пунктов, а только земли лесного фонда и земли иных категорий, расположенные вдали от населенных пунктов.

Депутат Народного собрания Республики Ингушетия от «Единой России» Закрий Мамилов, который голосовал против утверждения соглашения, заявил РБК, что информация Даудова — это неправда: «Отошли территории нескольких населенных пунктов, в частности, таких как Аршты, Чемульга, Даттых, Алкун и других. В общей сложности это примерно 4–5 тыс. человек», — пояснил он.

Представитель правительства Ингушетии Зелимхан Евлоев заявил, что считает заключенное соглашение правомочным и необходимым для дальнейшего развития экономики и хороших отношений между республиками.

«То, что сегодня сделано, — это действительно исторический момент. Мы, чеченцы, ингуши, хотим жить в равных правах с другими народами РФ. Надеюсь, что это послужит сплочению народов», — сказал он.

Что говорят федеральные власти

С Евлоевым согласились представитель Совета Федерации в КС Андрей Клишас, полпред президента в КС Михаил Кротов и полпред Госдумы в КС Марина Беспалова.

Ссылаясь на Конституцию, Клишас заявил, что высшее должностное лицо субъекта России вправе подписывать договор от имени региона и что при его заключении все пункты Конституции были соблюдены, а требование о проведении референдума по этому вопросу не подкреплено законом.

Он отметил, что закон о соглашении уже вступил в силу к моменту рассмотрения дела Конституционным судом Ингушетии. «По закону Республики Ингушетия о КС Ингушетии он вправе решать дела только не вступивших в силу договоров республики. Превышение полномочий здесь очевидно», — констатировал Клишас.

«Здесь безусловно есть федеральная составляющая, и КС обоснованно принял к рассмотрению это дело», — добавил он. «Соглашение уже вступило в законную силу к моменту рассмотрения дела в Конституционном суде Республики Ингушетия», — согласился с ним полпред президента в КС. Беспалова отметила, что поддерживает Клишаса и Кротова.

Что говорят противники соглашения

Выступая в суде, депутат Мамилов обратил внимание на то, что о подписании договора главами республик депутаты парламента Ингушетии «узнали от СМИ и [из] митингов»: «Само подписание этого соглашения проходило засекреченно, никто не знал. Мы знали, что создана [профильная] комиссия, но в эту комиссию не вошел ни один депутат из профильного комитета (Народного собрания Ингушетии) по охране природных ресурсов».

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

По его словам, изначально речь шла об обмене метр на метр, а в результате получилось, что Ингушетия отдает Чечне около 34 тыс. га, а получает намного меньше. «Вся эта ситуация возмутила народ, и пошел стихийный митинг, который продолжался 13 дней», — продолжил Мамилов, напомнив, что глава республики не реагировал на эти события.

Результаты последовавшего за подписанием главами республик соглашения тайного голосования в парламенте Ингушетии были подтасованы, а после того как несколько депутатов заявили о необходимости пересмотра результатов голосования, их перестали пускать в здание парламента, отметил Мамилов.

К тому же, по его словам, перед заседанием парламента было административное давление, а глава республики вызывал к себе депутатов. Евкуров, по словам Мамилова, настоятельно советовал ему поддержать решение о границе. «У нас закрадывается сомнение, что вопрос, рассматриваемый на сегодняшнем суде, — это завуалированная попытка отменить или как-то повлиять на решение КС республики. Нам такая позиция противостояния руководства региона своему народу непонятна. Не знаю, что за этим кроется», — резюмировал он.

Что ожидать после процесса

Советник отдела КС по связям со средствами массовой информации Мария Маврина пояснила РБК, что решение суда должно быть принято на одном из следующих заседаний по этому делу; с большой вероятностью это произойдет в течение месяца.

В Ингушетии начало судебного процесса встретили митингом. В центре Назрани прошла акция против соглашения с Чечней. По словам организатора акции, заместителя председателя общественного движения «Опора Ингушетии» Мусы Мальсагова, в ней приняли участие примерно более 5 тыс. человек. Мальсагов выразил мнение, что основная масса протестующих подтянется ближе к вечеру вторника, отметив, что ожидает около 10 тыс. манифестантов.​​ Противники межреспубликанского соглашения заявили, что, если Конституционный суд России поддержит соглашение Евкурова и Кадырова, акции протеста возобновятся.

Политолог Ростислав Туровский считает, что КС признает соглашение конституционным. «По этой причине Евкуров и обращался в КС. Это способ закрепить принятое решение и сослаться на позицию федерального центра», — уверен эксперт. — Это чревато новой волной протестов в регионе. Евкуров может одержать тактическую победу, но его противники продолжат борьбу и будут активнее ставить вопрос о его отставке».

«Для Евкурова в этой истории важно продемонстрировать центру, что ситуация в республике находится под его контролем. Думаю, что ему очень сложно будет это сделать и противники будут активно доказывать обратное», — продолжает Туровский. Фактически можно говорить о начале борьбы за власть в Ингушетии, резюмирует он. «При этом решение о границе с Чечней пересматриваться не будет. Этот вопрос практически закрыт, и центр никогда не одобрит возвращение к нему», — заключил политолог.