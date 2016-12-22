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Евкуров рассказал о совете Путина по общению с протестующими
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Евкуров рассказал о совете Путина по общению с протестующими
Политика, 11:59
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Евкуров рассказал о совете Путина по общению с протестующими
Глава Ингушетии рассказал о личном разговоре с президентом, позвонившим ему из-за массовых протестов в республике. Путин задал Евкурову вопрос о планах региональных властей и дал совет по налаживанию диалога с участниками акций
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в интервью «Эху Москвы» рассказал, что ситуация с протестами в республике стали поводом для разговора с Владимиром Путиным. По его словам, глава государства посоветовал ему говорить с протестующими «методами языка и демократии».

По словам Евкурова, Путин позвонил ему сам. «Я разговаривал один раз с Владимиром Владимировичем, который позвонил, уточнил, какая обстановка, уточнил, какая нужна помощь, какая оказывается помощь, и то же самое уточнил, как я думаю по варианту увода людей с площадей, с улицы», — рассказал глава Ингушетии.

В ходе разговора президент выступил против возможного силового разгона акций. «Он сказал, что «да, мне тоже начальники доложили: никаких силовых действий, я с этим согласился. Давайте с людьми разговаривайте, с людьми надо методами языка, демократии», — передал Евкуров слова Путина.

Глава Ингушетии опроверг сообщения о том, что в республике после начала митингов начали наблюдаться перебои с мобильным интернетом. Вероятность того, что отключения могут быть частью «информационного блокирования» протестующих, он исключил. В то же время Евкуров признал, что непосредственно на месте проведения протестной акции в Магасе силовые структуры действительно могут ограничивать связь. «В районе проведения митинга я допускаю определенные осложнения с учетом недопущения провокаций, действия определенных наших служб, которые могут глушить определенные там ненужные вещи… В основном у нас нет блокирования на территории республики», — сказал он.

Ведущий программы задал Евкурову вопрос, касающийся контактов участников акции протеста в Магасе с сотрудниками полиции, работающими на месте проведения акции. Он, в частности, отметил, что некоторые демонстранты приносят еду и воду сотрудникам ОМОНа. Евкуров пояснил, что «в этом нет ничего удивительного», поскольку многие из сотрудников силовых структур и демонстрантов знакомы лично. «все друг друга знают, общаются и при этом обеспечивают правопорядок», — объяснил он. Вместе с тем глава Ингушетии подчеркнул, что, если речь пойдет о силовом разгоне акции, правоохранительные органы «выполнят свой долг». «Я уверен, что мы до конца будем держаться, чтобы силу не применять, но если это будет делаться, то эти же сотрудники полиции тот долг, который на них лежит, они его выполнят. Здесь у меня нет никаких сомнений», — сказал глава республики.

Евкуров пообещал не разгонять митинги в Ингушетии силовыми методами
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В интервью телеканалу РБК 12 октября Евкуров также заявлял, что власти республики будут «до последнего» воздерживаться от применения силовых методов. Потому что силовое [решение] ничего не даст», — сказал Евкуров, отметив, что «народ тоже видит ситуацию».

Видео: РБК

Акции протеста в Ингушетии связаны с заключенным руководством республики соглашением с властями Чечни об установлении административной границы двух субъектов Федерации. Соглашение было подписано главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым 26 сентября, после чего его ратифицировали парламенты обеих республик. Вслед за этим ингушские активисты начали собираться у здания парламента республики в Магасе, требуя пересмотра соглашения. По некоторым оценкам, 4 октября акция в столице Ингушетии собрала до 10 тыс. человек. К урегулированию ситуации были привлечены силовики, поддерживающие безопасность на площади перед парламентом.

Власти республики согласовали проведение протестной акции в Магасе, продолжающейся до настоящего времени. Изначально срок ее проведения был ограничен 15 октября, однако позднее он был продлен до 17 октября.

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После начала митингов стали появляться сообщения о перебоях с работой мобильного интернета в республике. Так, глава ингушского отделения «Яблока» Руслан Муцольгов сообщал РБК, что проблемы со связью начались в республике еще 3 октября. Происходящее он назвал «сложившейся практикой», нацеленной на то, чтобы сорвать общение между протестующими. Вместе с тем​ представители мобильных операторов опровергли наличие каких-либо сбоев со связью в регионе.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Юнус-Бек Евкуров , Ингушетия , протесты
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