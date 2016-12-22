Кадыров заявил о планах развивать туризм на границе с Ингушетией

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о планах развивать в граничащем с Ингушетией районе туризм и животноводство. Об этом сообщается на сайте главы и правительства Чеченской Республики.

В республике 2019 год объявили годом Галанчожского района. «Нам необходимо решить задачи по возрождению Галанчожского района, по его благоустройству. В течение пары лет эта территория станет одной из самых привлекательных для туристов и гостей, а также превратится в один из крупных животноводческих центров республики», — сказал он.

Кадыров добавил, что в районе собираются построить гостиницы и дороги, открыть детсады и школы, а также отреставрировать древние памятники.

Он отметил, что также там будут созданы условия для инвестиций и ведения бизнеса. По мнению Кадырова, Галанчожский район может стать главным поставщиком мясо-молочной продукции.

В конце сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении административной границы между республиками, которая не была установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Договор предусматривает обмен «равноценными землями».

На фоне соглашения в Ингушетии начались протесты.

В середине октября в Конституционный суд Ингушетии поступили жалобы от депутатов и жителей республики на соглашение о границе. Впоследствии два депутата отозвали запрос о проверке, однако суд отказался прекратить дело о границе с Чечней.