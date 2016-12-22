Евкуров попросил Конституционный суд проверить договор с Чечней

Запрос от главы Ингушетии пока находится на предварительном изучении. Соглашение уже рассматривал региональный КС, но Евкуров говорил, что решение по такому вопросу может принять только Конституционный суд России

Юнус-Бек Евкуров (Фото: Саид Царнаев / ТАСС)

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обратился в Конституционный суд России с запросом о проверке соответствия Конституции соглашения о границе между Ингушетией и Чечней. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Запрос поступил сегодня, 8 ноября, пока он на предварительном изучении в секретариате», — сказали в КС. В пресс-службе подчеркнули, что Евкуров попросил также проверить утвердивший это соглашение закон республики, принятый Народным собранием Ингушетии 4 октября.

В пресс-службе Евкурова РБК сообщили, что глава региона «пока не комментирует» подачу обращения в Конституционный суд России.

Соглашение Евкуров подписал с главой Чечни Рамзаном Кадыровым 26 сентября (4 октября его ратифицировал парламент Ингушетии). Республики обменялись Надтеречным районом Чечни и Малгобекском районом Ингушетии. Границы между двумя регионами, которые ранее входили в единую Чечено-Ингушскую АССР, до этого не были четко определены. Кадыров сказал, что будет развивать на перешедших Чечне землях туризм.

В Ингушетии решение передать Чечне часть территории встретили протестами.

Депутаты Народного собрания Ингушетии обратились в Конституционный суд республики, 30 октября он признал соответствующий закон незаконным. В суде заключили, что такое соглашение должно утверждаться на референдуме. Но, как отмечали в комментарии РБК политологи и бывшие судьи, Конституционный суд региона не уполномочен принимать решения по вступившим силу соглашениям.

«Во избежание разногласий, ненужных споров и пересудов как внутри нашей республики, так и с Чечней, договоры между нами, двумя субъектами РФ, затрагивающие интересы обоих регионов, должны быть проверены только на соответствие Конституции РФ и исключительно Конституционным судом РФ», — отреагировал на решение суда Евкуров.