Трейдеров изгоняют с биржи

Правительство меняет правила торговли нефтепродуктами

Соглашение о заморозке цен на АЗС и в опте, которое нефтяники заключили с властями, предполагает исключение трейдеров из торгов топливом на бирже до весны — чтобы исключить спекулятивные сделки. Трейдеры считают меру убийственной

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Бензин без трейдеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Центробанком (ЦБ) и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) должна до 12 ноября представить в правительство «согласованные предложения» по запрету на участие трейдеров в биржевых торгах бензином, дизельным топливом и другими нефтепродуктами. Об этом говорится в протоколе совещания, прошедшего под председательством вице-премьера Дмитрия Козака 31 октября. У РБК есть копия документа, представитель Козака подтвердил его подлинность.

На этом совещании крупнейшие российские нефтяные компании согласились заморозить цены на нефтепродукты на АЗС и в опте. В свою очередь, ФАС, ЦБ и СПбМТСБ должны предложить изменения в правилах биржевой торговли нефтепродуктами, которые будут предусматривать предквалификацию участников торгов: до 31 марта 2019 года на них будут допускаться только сети автозаправочных станций (АЗС) и конечные промышленные и сельскохозяйственные мелкооптовые потребители. Как поясняется в протоколе, это делается «для исключения спекулятивных сделок на внутреннем рынке нефтепродуктов».

«Тема перепродавцов неоднократно обсуждалась на биржевом комитете. Пока однозначного решения нет, — заявил РБК через пресс-службу заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин. — Этот институт является одним из легальных каналов сбыта, ему присущи и недостатки, и достоинства. Тему перепродавцов нужно обсуждать в увязке с развитием срочного рынка, предусмотренным указом президента об основных направлениях государственной конкурентной политики. Соответствующие предложения будут подготовлены в установленном порядке в оговоренные сроки».

«Трейдеры являются неотъемлемой частью рынка — они предоставляют ликвидность и дают возможность малым участникам рынка фондироваться. Работа правительства направлена на создание более прозрачных условий работы на бирже, искоренение условий для злоупотребления отдельными участниками за счет неэффективности биржи, а именно относительно низкой ликвидности», — пояснил РБК принятое решение источник в правительстве. Меры по стабилизации внутреннего рынка являются «краткосрочными» и не подразумевают запретов на ведение деятельности или ее ограничения для добросовестных участников рынка, подчеркнул он. Собеседник РБК также напомнил, что с начала 2019 года заработают механизмы, позволяющие продолжить работу по усилению рыночных механизмов на рынке, а именно компенсации разницы внутренней цены топлива с экспортной альтернативой через демпфирующий обратный акциз. Правительство совместно с нефтяными компаниями выработало ряд специальных мер, направленных на стабилизацию топливного рынка до вступления в силу закона о завершении налогового маневра, отметил представитель Козака. Правительство вынуждено действовать в первую очередь в интересах потребителей на внутреннем рынке, добавил он.

Представители ЦБ и СПбМТСБ не ответили на запросы РБК. Представители «Роснефти», «Газпром нефти» и ЛУКОЙЛа не стали комментировать тему.

«Убьет бизнес»

Запрет на участие в торгах трейдерам почти на полгода «попросту убьет их бизнес», заявил РБК Павел Баженов, президент Независимого топливного союза, который объединяет владельцев независимых сетей АЗС и трейдеров. По его словам, у трейдеров нет достаточного запаса прочности, чтобы продержаться до 31 марта 2019 года. В этом случае пострадавшей стороной также выступит и независимая розница, которая сейчас получает оборотные средства в отсрочку со стороны независимого трейдинга, добавил он.

Вопрос о трейдерах обсуждался на этом совещании у Козака «в самом общем виде», сказал РБК Евгений Аркуша, президент Российского топливного союза (РТС; объединяет владельцев АЗС), в том смысле, что необходимо ограничить действия трейдеров, которые приводят к большой волатильности цен на бирже. Но в случае полного запрета на участие трейдеров в торгах вся система обеспечения нефтепродуктами может в одночасье измениться до неузнаваемости, предупреждает он. «Никто никогда не говорил, что нужно вообще убрать трейдеров, потому что они играют определенную положительную роль в системе обеспечения нефтепродуктами», — подчеркнул Аркуша. Далеко не каждый конечный потребитель может сам покупать топливо на бирже, потому что это предполагает заморозку средств на 30 дней, и очень многие приобретают товар именно у трейдеров, приводит он пример.

К тому же не всегда в закупке топлива участвуют фирмы, владеющие заправками, иногда это делают отдельные структуры с теми же владельцами, рассказывает глава РТС (поручение Козака предполагает, что и такие структуры не должны допускать к торгам). «Абсолютно нормальное явление, когда трейдер покупает товар на бирже и потом доставляет его до конечного потребителя или продает на своих балансовых пунктах, а не торгует воздухом», — заключает он.

Какие ограничения предлагали раньше Еще до совещания 31 октября на биржевом комитете ФАС и секции «Нефтепродукты» СПбМТСБ многократно обсуждались два совместных предложения Российского топливного союза и «Роснефти» по ограничению участия трейдеров в торгах топливом на базисах НПЗ, то есть заводах и примыкающих к ним железнодорожных станциях, чтобы они перестали торговать воздухом — выставлять заявки с денежным обеспечением, но не приобретать сам товар, а также создание единого для всех автоматизированного рабочего места, чтобы все участники были в равных условиях, напомнил РБК Евгений Аркуша. Сейчас некоторые компании, владеющие самыми быстрыми и дорогими в обслуживании биржевыми роботами, зачастую успевают осуществить закупку топлива раньше, чем другие игроки, пояснил он. На заседании 3 августа участники совета секции «Нефтепродукты» СПбМТСБ проголосовали за подготовку ограничений на продажу трейдерами нефтепродуктов с базисов НПЗ крупных нефтяных компаний на этой бирже, рассказали РБК участники этого совещания.

Если трейдеров действительно отстранят от биржевых торгов, то это будет «даже не выстрел в ногу рынку, а контрольный в голову», сказал РБК Илья Мороз, председатель правления Совета по товарным рынкам, объединяющего трейдеров нефтепродуктов. Биржевая торговля в подобных условиях теряет всякий смысл, рынок откатывается на десять лет назад, независимые игроки неизбежно банкротятся, о конкуренции не может быть и речи, предупреждает он. В конечном итоге реализация этого предложения приведет к дефициту товара и высоким ценам на топливо, заключил Мороз.

Илья Мороз надеется, что ФАС и ЦБ «прекрасно понимают», к чему приведет запрет на участие трейдеров в торгах нефтепродуктами, и не дадут нефтяникам это сделать.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Мониторить и внепланово проверять

Для стабилизации цен на рынке крупнейшие нефтяные компании согласились увеличить ежемесячные поставки нефтепродуктов минимум на 3% по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года на всей территории России, за исключением Хабаровского НПЗ, принадлежащего «Нефтегазхолдингу» Эдуарда Худайнатова, также говорится в протоколе по итогам совещания у Дмитрия Козака. Этот завод и так продает весь произведенный бензин на внутреннем рынке Дальнего Востока, утверждает представитель «Нефтегазхолдинга».

Нефтяники также обязались держать цены до 31 декабря 2018 года на уровне конца мая, с 1 января 2019 года они смогут их повысить не более чем на 1,7%, с 1 февраля — не выше прогнозируемой инфляции, указано в документе.

Минэнерго и ФАС в ежедневном режиме будут проводить мониторинг того, как участники соглашения выполняют свои обязательства, а в случае обнаружения нарушений и отказа их исправить в течение трех дней в правительство будут вноситься предложения «о применении системных мер по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов», а именно введения заградительных пошлин на экспорт.

В протоколе также предлагается, чтобы ФАС и ФНС обеспечили «проведение внеплановых проверок деятельности независимых сетей автозаправочных станций», у которых, в отличие от крупных нефтяных холдингов, нет ни заводов, ни месторождений. Эти ведомства должны обратить «особое внимание», если на таких АЗС цены более чем на 4% превышают установленный уровень.

Это «очень жесткое ограничение», которое не позволит в большинстве случаев нормально функционировать владельцам независимых заправок, сказал РБК Евгений Аркуша.

Заморозка цен на уровне конца мая 2018 года обеспечит владельцам АЗС расчетную маржу при продаже бензина и дизтоплива на уровне 2,7 тыс. руб. на тонну (около 2 руб. на литр), говорил Козак. Это лишь около 5% от стоимости топлива в рознице, а вместе с ограничением на рост цен в 4% получается максимальная маржа 9%, подсчитал Аркуша. Для нормальной работы сетей АЗС необходима маржа 15%, добавил он.

На прошлой неделе с критикой на владельцев неза​висимых сетей АЗС обрушилась «Роснефть», которая обвинила их в проведении «провокационной кампании», направленной на ​обострение социально-экономической обстановки в регионах. «Независимые АЗС привыкли осуществлять свою деятельность в серой зоне без ведения налогового учета, при отсутствии контроля за качеством и источниками происхождения реализуемых нефтепродуктов», — говорилось в сообщении компании. Правительство должно навести порядок на независимых АЗС, так как там «действительно много безобразий» и продается некачественное топливо, признал Козак 3 ноября в интервью телеканалу «Россия 1». Но, по его словам, это нужно делать постепенно, чтобы на рынке не случился коллапс.