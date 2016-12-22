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Почему снижаются цены на бензин
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Почему снижаются цены на бензин
Бизнес, 19:17
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Почему снижаются цены на бензин
Нефтяники начали выполнять подписанное с правительством соглашение и снижать оптовые цены на топливо. В следующем году, когда истечет действие договора, жесткое ручное регулирование может не понадобиться, считают эксперты
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

«Без коврижек»

1 ноября нефтяные компании начали выполнять заключенное накануне соглашение с правительством и снижать цены на топливо. ЛУКОЙЛ «изменил цены реализации продукции мелким оптом в регионах своей ответственности», «Газпром нефть» с 1 ноября снизила мелкооптовые цены на бензин и дизтопливо в среднем до 15%, сообщили компании. На Санкт-Петербургской бирже оптовая цена на АИ-95 упала на 4,5%, на АИ-92 — на 2,5%, дизельное топливо подешевело на 3%.

Нефтяники 31 октября подписали соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке. Они увеличат поставки нефтепродуктов на оптовый рынок минимум на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, а также снизят цены в опте до уровня июня 2018 года. Это должно снизить напряженность в рознице, где вертикально интегрированные холдинги с собственной добычей держали низкие цены, а независимые АЗС испытывали трудности из-за высокой стоимости топлива на оптовом рынке. Теперь средняя маржа розничных сетей должна составить 2,7 тыс. на тонну бензина, заявил накануне министр энергетики Александр Новак. Если бы нефтяники отказались пойти на эти условия, правительство ввело бы заградительные пошлины на экспорт бензина и дизеля.

Ситуация для независимых АЗС станет лучше, но оценить последствия этой меры пока сложно: неясно, как она будет выполняться, кто будет это контролировать, заявил РБК президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Соглашение будет действовать до 31 марта 2019 года. Розничные цены компании будут держать до 31 декабря, потом они могут плавно повышаться — на уровень инфляции.

Взамен нефтяники «никаких коврижек» не получат, заявил вице-премьер Дмитрий Козак. Ранее он призвал нефтяные компании проявить альтруизм с учетом высокой девальвационной прибыли в добыче. Компенсации или льготы для нефтяников на совещании у Козака действительно не обсуждались, сказали РБК два участника совещания.

Как сохранить рынок

Дата окончания действия соглашений — 31 марта — была выбрана потому, что это срок подведения итогов зимнего периода на топливном рынке и формирования резервов, рассказал один из собеседников РБК. После 31 марта соглашения могут быть продлены, заявил вчера Козак.

Скачок цен на российском топливном рынке был спровоцирован ростом стоимости нефти, сопровождавшимся снижением курса рубля. Ранее подорожание нефти автоматически приводило к укреплению рубля, и номинированная в рублях цена нефти для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) оставалась стабильной. Но реализация правительственного бюджетного правила ослабила эту зависимость. Нефть для российских НПЗ подорожала, и цены на бензин пошли вверх.

В следующем году эксперты ждут ослабления давления на топливный рынок. «Цена на нефть может снизиться до $60–65 за баррель из-за замедления темпов роста экономики в США, Европе и Китае. Курс рубля при этом может остаться вблизи текущих уровней 66 руб. за доллар при снижении санкционного давления и отсутствии неприятных сюрпризов», — говорит ведущий эксперт Центра развития НИУ ВШЭ Сергей Пухов.

Он отметил, что из-за бюджетного правила связь рубля с курсом нефти ослабела в два раза, но все же сохранилась. «Кроме того, государство обращается с курсом гибко: может приостановить действие бюджетного правила, может покупать валюту не на рынке, а у ЦБ», — заметил эксперт, напомнив, что в 2019 году планируется снижение платежей по внешнему долгу, что поддержит платежный баланс и курс рубля. «Таким образом, рублевая цена нефти и нефтепродуктов должна снизиться», — заключает он.​

Главный эксперт ПФ «Капитал» Евгений Надоршин прогнозирует снижение цены на нефть до $55 за баррель и ослабление курса рубля до 70–75 руб. за доллар. Нефтяные котировки могут упасть на фоне торговой войны США и Китая, которая может обернуться падением спроса на нефть и нефтепродукты, констатирует эксперт.

Напряженность на российском топливном рынке спадает при соотношении нефти в $60 за баррель и курса 61 руб. за доллар или укреплении рубля до 53 руб.​ за доллар при текущих ценах на нефть: в этом случае достигается паритет с нетбэком (экспортная цена минус пошлина и транспорт), говорит директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов.

Теоретически ситуация должна стабилизироваться 1 января, когда нефтяники смогут получить субсидию из бюджета на сдерживание цен на топливо, оптимистичен аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. «Субсидия компенсирует 60% недополученного экспортного дохода, но это поможет стабилизации цен на топливо», — объясняет он. Но в долгосрочной перспективе для сохранения рынка и обеспечения равной доходности экспорта и продаж на внутреннем рынке придется снизить акцизы и допустить рост цен на бензин быстрее инфляции, заключил он.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: цены на бензин , Дмитрий Козак , бензин
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