Козак рассказал о творящемся «безобразии» на независимых АЗС

Правительство должно навести порядок на независимых АЗС, так как там «действительно много безобразий» и продается некачественное топливо. Об этом вице-премьер Дмитрий Козак рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

«Но если мы будем очень жестко и быстро его наводить, это может привести к коллапсу», — отметил вице-премьер. По его словам, в некоторых регионах «100% заправочных станций принадлежат независимым поставщикам». Козак также анонсировал скорую стабилизацию цен на топливо на независимых АЗС.

На переговорах правительства с нефтяниками 30 октября стороны договорились заморозить цены на топливо до конца 2018 года, в противном случае власти пообещали ввести пошлины. Представитель Козака Илья Джус сообщал 1 ноября о снижении биржевых цен на бензин и дизельное топливо, что свидетельствовало о выполнении достигнутых накануне договоренностей.

В ФАС уточнили, что нефтяники подпишут соглашения с правительством только после того, как власти утвердят решение о заключении договоров. Однако в Независимом топливном союзе подвергли критике договоренности правительства и нефтяных компаний из-за того, что сложившаяся сейчас на бирже ситуация больше похожа на государственное планирование, чем на рыночные механизмы.