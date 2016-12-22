ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,69 65,82 EUR Нал. 75,92 75,14 USD Бирж. 66,20 +0,48 EUR Бирж. 75,44 +0,47 USD ЦБ. 65,58 -0,07 EUR ЦБ. 74,99 +0,41 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6374,90 -25,40 IMOEX 2377,95 +0,79% RTSI 1134,80 +0,30% Brent 72,90 -0,16% DJIA 25270,83 -0,43% Nasdaq 7350,27 -1,12%
Козак рассказал о творящемся «безобразии» на независимых АЗС
Лента новостей
Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на топливо в России 13:49, Бизнес Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 13:40, РБК и Экспострой на Нахимовском Порошенко стал почетным доктором Стамбульского университета 13:38, Общество В Татарстане пьяный водитель насмерть сбил двух подростков 13:12, Общество ФИФА обвинила СМИ в желании дискредитировать Джанни Инфантино 12:57, Спорт МИД обвинил США в подрыве ядерной сделки с Ираном путем санкций 12:53, Политика Порошенко подписал в Стамбуле соглашение с Вселенским патриархатом 12:52, Политика Насколько российские предприятия неэффективны по расходу электроэнергии 12:40, РБК и Schneider Electric Роспотребнадзор снял с реализации около 200 т молочных продуктов 12:35, Общество Опубликовано видео с места столкновения грузовика и поезда на Кубани 12:14, Общество Маск назвал 2018 год худшим в своей карьере 12:12, Бизнес Спасатели нашли двигатели рухнувшего в Индонезии самолета Lion Air 11:49, Общество Как private banking гарантирует будущее состоятельных людей 11:40, РБК и FW Raiffeisen Афганистан согласился принять участие в мирных переговорах в Москве 11:25, Политика В Москве завели дела на знакомого с «архангельским террористом» подростка 11:11, Общество Аргентинские власти обвинили Месси в отмывании денег 10:55, Общество 9 лайфхаков, которые помогут автомобилистам легко пережить зиму 10:42, РБК и Cordiant СК начал проверку после гибели трех детей при пожаре в Самарской области 10:32, Общество В Иране заявили о начале массового производства своего истребителя Kowsar 10:11, Технологии и медиа Умер продюсер Брюса Ли и Джеки Чана 10:04, Общество Неизвестный ранил человека при стрельбе возле Дартмутского колледжа в США 09:35, Политика Предвыборная символика: как прочтут в Киеве санкционные списки Москвы 09:33, Мнение Обязательный минимум, который должен быть в рабочем кабинете фрилансера 09:30, РБК и Canon В Евросоюзе назвали необоснованными санкции Москвы против Киева 08:50, Политика Twitter удалил тысячи аккаунтов за призывы не голосовать на выборах в США 08:32, Политика Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сальмонеллеза в Малайзии 08:18, Общество Ищенко заявил об отказе КПРФ выдвигать кандидата на выборы главы Приморья 08:17, Политика Китай выразил готовность к переговорам с США по торговой сделке 07:59, Политика
Козак рассказал о творящемся «безобразии» на независимых АЗС
Бизнес, 13:49
0
Козак рассказал о творящемся «безобразии» на независимых АЗС

Правительство должно навести порядок на независимых АЗС, так как там «действительно много безобразий» и продается некачественное топливо. Об этом вице-премьер Дмитрий Козак рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

«Но если мы будем очень жестко и быстро его наводить, это может привести к коллапсу», — отметил вице-премьер. По его словам, в некоторых регионах «100% заправочных станций принадлежат независимым поставщикам». Козак также анонсировал скорую стабилизацию цен на топливо на независимых АЗС.

На переговорах правительства с нефтяниками 30 октября стороны договорились заморозить цены на топливо до конца 2018 года, в противном случае власти пообещали ввести пошлины. Представитель Козака Илья Джус сообщал 1 ноября о снижении биржевых цен на бензин и дизельное топливо, что свидетельствовало о выполнении достигнутых накануне договоренностей.

В ФАС уточнили, что нефтяники подпишут соглашения с правительством только после того, как власти утвердят решение о заключении договоров. Однако в Независимом топливном союзе подвергли критике договоренности правительства и нефтяных компаний из-за того, что сложившаяся сейчас на бирже ситуация больше похожа на государственное планирование, чем на рыночные механизмы.

Теги: АЗС , топливо , Дмитрий Козак , нефтяники
Главное
Порошенко подписал в Стамбуле соглашение с Вселенским патриархатом Политика
Материалы по теме
Козак заявил о невозможности госрегулирования цен на топливо в России Бизнес
«Сургутнефтегаз» присоединился к соглашению о заморозке цен на топливо Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter