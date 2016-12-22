«Роснефть» обвинила независимые АЗС в провокациях

В компании связали провокации с обострением обстановки в регионах с целью извлечения сверхдоходов для владельцев независимых сетей АЗС, многие из которых, по данным «Роснефти», работают «в серой зоне»

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«Роснефть» обвинила независимые российские АЗС в проведении «провокационной кампании», направленной на ​обострение социально-экономической обстановки в регионах. В заявлении компании подчеркивается, что целью провокаций служат получение дополнительных льгот и «извлечение сверхдохода» для собственников сетей заправок, многие из которых даже не живут в России.

«Независимые» АЗС привыкли осуществлять свою деятельность «в серой зоне» без ведения налогового учета, при отсутствии контроля за качеством и источниками происхождения реализуемых нефтепродуктов. Имеются факты, подтверждающие подобную деятельность ряда независимых сетей АЗС», — говорится в заявлении «Роснефти».

В компании призвали провести «тщательный анализ» деятельности независимых АЗС, которые, как отмечают в «Роснефти», не несут никакой ответственности за обеспечение потребителей нефтепродуктами, а в регионах «фактически монополизируют рынок, формируя цепочки фиктивных посреднических компаний и превращая их в центры прибыли».

Ранее президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов​ рассказал РБК, что независимые сети АЗС столкнулись с проблемами при закупке топлива.

«Независимые заправки от Приморья до Краснодара не могут купить дизельное топливо у нефтяников мелким и средним оптом. Цены на товар в опте выставляются выше розничных — тех, по которым сами крупные компании продают бензин и дизель у себя на заправках», — сказал эксперт.

Ранее он же предупреждал, что из-за ситуации на рынке цены на топливо на заправках еще до конца года вырастут на 2–3 руб. за литр. Руководитель аналитического центра НТС Григорий Баженов отмечал, что цены на АЗС уже почти не отличаются от мелкооптовых, что не позволяет владельцам заправок даже покрывать свои операционные издержки.

В «Роснефти» заверили, что компания постоянно перевыполняет нормативы биржевой торговли. По ее данным, в октябре через биржу было реализовано 19% произведенного бензина (при нормативе 10%) и 8% дизельного топлива (при нормативе 5%).

«Ценообразование в оптовом сегменте определяется в ходе биржевых торгов и основывается на реально заключенных сделках. Компания акцентирует внимание на том, что топливо в адрес собственных дочерних предприятий поставляется по единым для всех контрагентов ценам, которые сформированы на базе биржевых индикаторов», — говорится в сообщении «Роснефти».

Одновременно с этим компания озвучила ряд собственных предложений по снижению риска дефицита на рынке нефтепродуктов. В частности, предлагается «распространить любые возможные договоренности по стабилизации цен на всех участников рынка, включая независимые сети АЗС», а также провести анализ прозрачности совершения сделок на бирже с целью исключения манипулирования и совершения сделок с заранее согласованными условиями и заведомо известными участниками, «исключив вмешательство в биржевые процессы интересантов».

Совладелец сети АЗС в Уссурийске «Октант» Владимир Чирсков считает, что Роснефть пытается переложить на независимые АЗС вину за рост цен на топливо, тогда как сама искусственно разгоняет цены, снижая поставки топлива на рынок в период пикового спроса.

«Мы не можем купить дизель напрямую у Роснефти, а в весной этого года она остановила работу сразу двух своих НПЗ, обеспечивающих Приморье — Ангарскую НХК и Комсомольский НПЗ. Цены на дизель взлетели до небес», — сказал Чирсков. По его словам, единственный способ стабилизировать цены на бензин и дизель — обязать нефтяные компании продавать на бирже не 5-7,5% дизеля и 10-15% от производства бензина, а гораздо больше. «Внебиржевые сделки непрозрачны, компании продают своим сбытам и дружественным трейдерам дешевле, чем конкурентам. Если бы у независимых АЗС было достаточно возможности купить качественное топливо у производителя, никто бы не торговал суррогатом», сказал он РБК.

«Роснефть» действительно продает топливо собственным «дочкам» и независимым АЗС по одинаковым ценам, но они выше розничных, сказал РБК президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

По его словам, для стабилизации цен на топливо нужны не договоренности, а прозрачные конкурентные условия и конкретные рычаги, направленные на повышение экономической привлекательности поставок топлива на внутренний рынок и в первую очередь — на увеличение объема продаж на биржевых торгах. Во-первых, это завершение налогового маневра в первоначально задуманном виде — со снижением акцизов при росте НДПИ. Во-вторых, - стабилизация курса рубля, который раньше был привязан к цене на нефть на мировом рынке, что нивелировало влияние внешних цен на цены внутреннего рынка.

РБК направил запрос в пресс-службу «Татнефти». Представитель «Сургутнефтегаза» от комментариев отказался: «Мы свою позицию не выражаем», — сказал он. Представитель ЛУКОЙЛа отказался комментировать предложения «Роснефти». Представитель «Газпром нефти» пока не ответил на звонок РБК.

​Крупнейшие нефтяные компании в конце мая согласились заморозить цены на заправках, а правительство в ответ снизило акцизы на бензин и дизель. Владельцы независимых сетей заправок, у которых в отличие от крупнейших нефтяных компаний нет ни добывающих активов, ни НПЗ, формально не были частью соглашения с правительством, но для сохранения клиентов тоже удерживали цены. Тем не менее НТС предупредил, что цены осенью будут отпускать, чтобы избежать резкого роста в начале следующего года. С 1 января акцизы на бензин и дизтопливо увеличатся в 1,5 раза, до 12,314 тыс. и 8,541 тыс. руб. за тонну соответственно, а ставка НДС вырастет с 18 до 20%.

30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле тщательно отслеживают ситуацию с ценами на бензин, а конкретными «очень активными, энергичными» мерами по решению проблемы занимается правительство.

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что вечером в среду, 31 октября, пройдет встреча с руководителями нефтяных компаний, в ходе которой планируется подписать пакет документов о стабилизации на топливном рынке.

​«Мы пытаемся сегодня же подписать все эти соглашения. Если они будут подписаны, видимо, необходимости прибегать к этой крайней мере, заградительной пошлине, не будет, а в случае если будет отказ, то, видимо, придется пойти на эти крайние меры. Чтобы регулировать внутренний рынок», — уточнил Козак.