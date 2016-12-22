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Козак ислючил «коврижки» для нефтяников за заморозку цен на бензин
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Козак ислючил «коврижки» для нефтяников за заморозку цен на бензин
Бизнес, 31 окт, 23:36
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Козак ислючил «коврижки» для нефтяников за заморозку цен на бензин
Несмотря на соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на моторное топливо до конца года, план по повышению акцизов с января остается в силе, заявил Дмитрий Козак. «Коврижек», по его словам, никто не получит
Дмитрий Козак на совещании о мерах по стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов. Москва, 31 октября 2018 года (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Соглашение о заморозке цен на бензин до конца года, которое правительство заключило с нефтяными компаниями, не предполагает наличие каких-либо компенсаций нефтяникам в акцизной политике. Об этом на совещании по стабилизации ситуации на топливном рынке заявил вице-премьер Дмитрий Козак, передает корреспондент РБК. По словам Козака, «коврижек» ни одна из нефтяных компаний не получит.

Вице-премьер разъяснил, что повышение акцизов с Нового года в рамках этих соглашений отменяться не будет. «Никаких коврижек никому не предложено. Либо вы соблюдаете цену независимо от экспортной альтернативы, либо мы вынуждены идти на крайнюю меру в виде введения заградительной пошлины, что крайне болезненно, потому что это в первую очередь это ударит по нефтепереработке, в том числе независимой», — заявил он.

С 1 июня 2018 года в обмен на обязательство нефтяников зафиксировать цены на уровне конца мая правительство снизило акцизы на на бензин и дизтопливо на 3 тыс. и 2 тыс. руб. за тонну. Это решение также было принято на совещании у Козака. Однако в конце августа вице-премьер заявил, что с 1 января 2019 года акцизы на дизельное топливо и бензин будут повышены на 2,7 тыс. руб. и 3,7 тыс. руб. за тонну.

Министр энергетики Александр Новак подчеркнул, что ​соглашение позволяет формировать оптовую цену, которая была бы экономически адекватна как для вертикально-интегрированных нефтяных компаний, так и для независимых производителей. Он уточнил, что на рынке около 60% независимых АЗС и 30% нефтепродуктов реализуется через них.

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Козак, в свою очередь, пообещал, что если соглашение будет соблюдаться, правительство не будет вводить заградительные пошлины. «Будем держать эти инструменты воздействия на рынок в запасе. Не очень эффективно регулировать рынок нефтепродуктов через заключения индивидуальных соглашений с компаниями. Нам нужны системные меры», — заверил он.

Как ранее писал РБК, на совещании по стабилизации ситуации на топливном рынке Козак заявил, что соглашение по ценам на топливо будет обязательным для всех без исключения, а ответственность за его нарушение будет солидарной. «У нас должно быть четкое и понятное обязательство, все должны понимать — будет солидарная ответственность: одна компания не выполняет условия соглашения — мы вынуждены применять те инструменты, которые есть в нашем распоряжении», — пообещал он.

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При этом он потребовал, чтобы нефтяники подписали соответствующее соглашение, установив крайний срок 1 ноября.

Совещание, которое состоялось в среду, 31 октября, длилось больше двух часов. На нем присутствовали представители всех крупнейших нефтегазовых компаний — «Роснефти», «Газпрома», «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Татнефти», «Нефтегазхолдинга», принадлежащего экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, «Нового потока» и Иркутской нефтяной компании.

Авторы: Людмила Подобедова, Владислав Гордеев.
Теги: цена на бензин , Александр Новак , совещание
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