Трейдеров предложили отстранить от торгов бензином с НПЗ

Посредники завышают цены на конечный продукт, утверждают в Российском топливном союзе, который поддержал это предложение. Это прямое ограничение конкуренции, парируют трейдеры

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Ограничения для трейдеров

Участники совета секции «Нефтепродукты» на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на заседании 3 августа проголосовали за подготовку ограничений на продажу трейдерами нефтепродуктов с базисов (станций отправления) НПЗ крупных нефтяных компаний на этой бирже, рассказали РБК два участника совещания. В совет входят представители нефтяных компаний, Федеральной антимонопольной службы и ЦБ.

На совете секции биржи звучали жалобы на трейдеров, из-за которых растут оптовые цены на топливо, говорит один из собеседников, поэтому было принято решение поручить СПбМТСБ подготовить ограничения для таких игроков. «Речь идет о запрете продавать топливо на базисах производителей: с НПЗ и железнодорожных станций, примыкающим к ним, — поясняет он. — Если ограничения вступят в силу, то, например, с заводов «Роснефти» бензин сможет продавать только сама нефтяная компания и ее структуры, а трейдеры такую возможность потеряют».

«Важно отметить, что на заседании не обсуждался вопрос прямого ограничения участия в торгах бензином и другими нефтепродуктами на нефтяных базисах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Речь шла об ограничении выставления заявок на продажу отдельных видов нефтепродуктов с использованием денежного обеспечения на базисах поставки при НПЗ», — уточнил представитель ЦБ.

Вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов подтвердил РБК, что биржа проработает свои предложения по ограничению выставления заявок на продажу бензина и дизтоплива с базисов НПЗ. «Мы доложим их на совете секции в кратчайшие сроки», — пообещал он. Однако есть и другие базисы торговли, например балансовые пункты, добавил он.

Поддержка «Роснефти»

Предложение об ограничении для трейдеров поддержали Российский топливный союз и «Роснефть», рассказал РБК один из участников совещания, гендиректор некоммерческого партнерства «Совет по товарным рынкам» (объединяет трейдеров нефтепродуктов) Илья Мороз.

Российский топливный союз (РТС) объединяет некоммерческие организации, созданные участниками рынка нефтепродуктов, которые занимаются добычей, хранением, транспортировкой и реализацией нефти, газа и нефтепродуктов, а также строительством и эксплуатацией АЗС. РТС уже четыре года предлагает ввести такие ограничения. «Конечный потребитель хочет покупать бензин у производителя и по ценам производителя, а не у посредников по завышенным ценам», — сказал РБК президент РТС Евгений Аркуша. Он добавил, что вступление таких ограничений в силу поможет снизить волатильность биржевых цен на топливо. Представитель «Роснефти» от комментариев отказался.

Биржа и АЗС Оптовые цены на бензин влияют на конечную стоимость топлива на АЗС. Рост цен на бензин в России пришелся на апрель-май 2018 года, а до президентских выборов в марте цены почти не росли. В итоге за январь—май цены на бензин выросли на 7,7%, обогнав инфляцию почти в пять раз. По стране прокатились митинги против роста цен, поэтому правительство было вынуждено принять экстренные меры, снизив акцизы на топливо и договорившись с крупными нефтяными компаниями​ о фиксации цен на заправках по состоянию на конец мая. На 30 июля средние цены на бензин на столичных АЗС, по данным Московской топливной ассоциации, упали на 1–3 коп. за литр к уровню предыдущей недели и составили 42,19 руб. за литр АИ-92 и 45,67 руб. за литр АИ-95.

В конце 2017 года года РТС и «Роснефть» предложили еще более жесткие меры — он хотели отстранить трейдеров от основных торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской бирже и ​не учитывать сделки с их участием при расчете индексов биржевых цен по продаже топлива. Но участники совета секции «Нефтепродукты» СПбМТСБ проголосовали против этой идеи.

Новое предложение также является «прямым ограничением конкуренции», сказал РБК Мороз. Реализация этой инициативы «уничтожит базовые принципы биржевой торговли и превратит СПбМТСБ в рядовую электронную площадку, о рыночности ценовых индикаторов можно будет забыть», — предупреждает он.

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«На отдельных базисах поставок, где доля трейдеров выше, чем крупных нефтяных компаний, они могут оказать более существенное влияние. Сегодня (3 августа. — РБК) на секции СПбМТСБ было принято решение еще раз рассмотреть этот вопрос и внести результаты его проработки на обсуждение Биржевого комитета [ФАС]. Так что пока каких-либо окончательных решений не принято», — сказал РБК заместитель руководителя службы Анатолий Голомолзин.

По его словам, проблема может быть решена, когда на срочном рынке будет развита торговля производными инструментами — фьючерсами и свопами по топливу. «Сейчас есть такой проект, который мы начинаем развивать совместно с нефтяными компаниями и другими участниками рынка. К концу текущего года или к началу следующего рассчитываем выйти на значимые объемы торгов в этом сегменте», — обещает чиновник.

«Позиция Банка России заключается в том, что регулятор выступает за развитие товарного рынка, увеличение количества его участников и ликвидности, но при этом Банк России будет внимательно относиться к вопросам справедливости ценообразования на биржевых торгах», — добавил представитель ЦБ.