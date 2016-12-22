ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,96 62,79 EUR Нал. 73,93 72,69 USD Бирж. 63,34 -0,07 EUR Бирж. 73,23 -0,18 USD ЦБ. 63,45 +0,32 EUR ЦБ. 73,47 +0,05 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 7075,48 +109,88 IMOEX 2297,99 +0,12% RTSI 1145,08 +0,36% Brent 72,77 -1,01% DJIA 25462,58 +0,54% Nasdaq 7812,02 +0,12%
Трейдеров предложили отстранить от торгов бензином с НПЗ
Лента новостей
В Египте акула убила туриста из Чехии 09:46, Общество Свет, камера, мотор: тест-драйв обновленного Ford EcoSport 09:44, Авто Каждый пятый россиянин не слышал о войне 2008 года в Южной Осетии 09:35, Политика Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 91 09:18, Общество Надежность или доходность: выбираем что-то одно или есть золотая середина 09:12, РБК и Сбербанк Роспотребнадзор посоветовал не работать на улице в жару 09:11, Общество Трейдеров предложили отстранить от торгов бензином с НПЗ 09:04, Бизнес Выбираем район: что нужно знать о Фили-Давыдково перед покупкой квартиры 08:59, Недвижимость Умерла американская актриса Шарлотта Рэй 08:52, Общество Япония выразила протест из-за размещенных на Курилах Су-35 08:44, Политика Китай успешно испытал гиперзвуковой летательный аппарат Xingkong-2 08:36, Политика Алена Владимирская — об офисном общении, small talk и личном пространстве 08:35, Партнерский материал Кремль заморозил реформу института полпредств 08:30, Политика В Сети появилось видео взрыва дрона при покушении на Мадуро 08:16, Общество Вексельберг обвинил бывшего сенатора Лебедева во лжи в споре на $2 млрд 08:00, Бизнес Синдзо Абэ выразил желание встретиться с Ким Чен Ыном 07:39, Политика Как построить бизнес на оказании коммунальных услуг 07:16, РБК и Сбербанк Посольство России обвинило США в «мегафонной дипломатии» 07:14, Политика Люксовые бренды начали съезжать с самой дорогой улицы России 07:00, Бизнес «Ведомости» узнали возможную комиссию при переводе денег по телефону 06:26, Финансы Трампу предложили ужесточить меры против иностранных хакеров 06:02, Политика Жизнь налегке: как получать удовольствие от мини-путешествий 05:59, РБК Стиль и ASUS Rusal сообщил о сокращении прибыли на 31% во II квартале 2018 года 05:04, Бизнес Минэкономразвития предложило учесть повышение НДС в тарифах ЖКХ 04:15, Общество Перевод чиновников на смартфоны с российской ОС оценили в 160 млрд руб. 04:01, Технологии и медиа Помпео пообещал «неукоснительное» исполнение санкций против Ирана 03:29, Политика СМИ узнали о предложении закрепить принцип сетевой нейтральности в законе 03:09, Технологии и медиа Насколько Россия готова к промышленным инновациям 02:58, РБК и Schneider Electric
Трейдеров предложили отстранить от торгов бензином с НПЗ
Бизнес, 09:04
0
Трейдеров предложили отстранить от торгов бензином с НПЗ
Посредники завышают цены на конечный продукт, утверждают в Российском топливном союзе, который поддержал это предложение. Это прямое ограничение конкуренции, парируют трейдеры
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Ограничения для трейдеров

Участники совета секции «Нефтепродукты» на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на заседании 3 августа проголосовали за подготовку ограничений на продажу трейдерами нефтепродуктов с базисов (станций отправления) НПЗ крупных нефтяных компаний на этой бирже, рассказали РБК два участника совещания. В совет входят представители нефтяных компаний, Федеральной антимонопольной службы и ЦБ.

На совете секции биржи звучали жалобы на трейдеров, из-за которых растут оптовые цены на топливо, говорит один из собеседников, поэтому было принято решение поручить СПбМТСБ подготовить ограничения для таких игроков. «Речь идет о запрете продавать топливо на базисах производителей: с НПЗ и железнодорожных станций, примыкающим к ним, — поясняет он. — Если ограничения вступят в силу, то, например, с заводов «Роснефти» бензин сможет продавать только сама нефтяная компания и ее структуры, а трейдеры такую возможность потеряют».

«Важно отметить, что на заседании не обсуждался вопрос прямого ограничения участия в торгах бензином и другими нефтепродуктами на нефтяных базисах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Речь шла об ограничении выставления заявок на продажу отдельных видов нефтепродуктов с использованием денежного обеспечения на базисах поставки при НПЗ», — уточнил представитель ЦБ.

Вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов подтвердил РБК, что биржа проработает свои предложения по ограничению выставления заявок на продажу бензина и дизтоплива с базисов НПЗ. «Мы доложим их на совете секции в кратчайшие сроки», — пообещал он. Однако есть и другие базисы торговли, например балансовые пункты, добавил он.

Поддержка «Роснефти»

Предложение об ограничении для трейдеров поддержали Российский топливный союз и «Роснефть», рассказал РБК один из участников совещания, гендиректор некоммерческого партнерства «Совет по товарным рынкам» (объединяет трейдеров нефтепродуктов) Илья Мороз.

Российский топливный союз (РТС) объединяет некоммерческие организации, созданные участниками рынка нефтепродуктов, которые занимаются добычей, хранением, транспортировкой и реализацией нефти, газа и нефтепродуктов, а также строительством и эксплуатацией АЗС. РТС уже четыре года предлагает ввести такие ограничения. «Конечный потребитель хочет покупать бензин у производителя и по ценам производителя, а не у посредников по завышенным ценам», — сказал РБК президент РТС Евгений Аркуша. Он добавил, что вступление таких ограничений в силу поможет снизить волатильность биржевых цен на топливо. Представитель «Роснефти» от комментариев отказался.

Биржа и АЗС

Оптовые цены на бензин влияют на конечную стоимость топлива на АЗС. Рост цен на бензин в России пришелся на апрель-май 2018 года, а до президентских выборов в марте цены почти не росли. В итоге за январь—май цены на бензин выросли на 7,7%, обогнав инфляцию почти в пять раз. По стране прокатились митинги против роста цен, поэтому правительство было вынуждено принять экстренные меры, снизив акцизы на топливо и договорившись с крупными нефтяными компаниями​ о фиксации цен на заправках по состоянию на конец мая.

На 30 июля средние цены на бензин на столичных АЗС, по данным Московской топливной ассоциации, упали на 1–3 коп. за литр к уровню предыдущей недели и составили 42,19 руб. за литр АИ-92 и 45,67 руб. за литр АИ-95.

В конце 2017 года года РТС и «Роснефть» предложили еще более жесткие меры — он хотели отстранить трейдеров от основных торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской бирже и ​не учитывать сделки с их участием при расчете индексов биржевых цен по продаже топлива. Но участники совета секции «Нефтепродукты» СПбМТСБ проголосовали против этой идеи.

Новое предложение также является «прямым ограничением конкуренции», сказал РБК Мороз. Реализация этой инициативы «уничтожит базовые принципы биржевой торговли и превратит СПбМТСБ в рядовую электронную площадку, о рыночности ценовых индикаторов можно будет забыть», — предупреждает он.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

«На отдельных базисах поставок, где доля трейдеров выше, чем крупных нефтяных компаний, они могут оказать более существенное влияние. Сегодня (3 августа. — РБК) на секции СПбМТСБ было принято решение еще раз рассмотреть этот вопрос и внести результаты его проработки на обсуждение Биржевого комитета [ФАС]. Так что пока каких-либо окончательных решений не принято», — сказал РБК заместитель руководителя службы Анатолий Голомолзин.

По его словам, проблема может быть решена, когда на срочном рынке будет развита торговля производными инструментами — фьючерсами и свопами по топливу. «Сейчас есть такой проект, который мы начинаем развивать совместно с нефтяными компаниями и другими участниками рынка. К концу текущего года или к началу следующего рассчитываем выйти на значимые объемы торгов в этом сегменте», — обещает чиновник.

«Позиция Банка России заключается в том, что регулятор выступает за развитие товарного рынка, увеличение количества его участников и ликвидности, но при этом Банк России будет внимательно относиться к вопросам справедливости ценообразования на биржевых торгах», — добавил представитель ЦБ.

Авторы: Людмила Подобедова, Екатерина Литова.
Теги: НПЗ , СПбМТСБ , биржа нефтепродуктов , нефтетрейдеры
Главное
Кремль заморозил реформу института полпредств Политика
Материалы по теме
Дворкович объяснил рост цен на бензин «пересменкой в правительстве» Бизнес
В ФАС усомнились в снижении стоимости бензина вслед за оптовыми ценами Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter