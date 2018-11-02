К «Сумме» прибавили 300 млн

В деле братьев Магомедовых появился еще один эпизод

Следствие предъявило новое обвинение братьям Магомедовым, и оценка нанесенного ими ущерба в результате выросла до 2,8 млрд руб. Дело продолжает разрастаться, планируются новые обыски, в то время как «Сумма» распродает активы

Зиявудин Магомедов (слева) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Ущерб по уголовному делу владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова, вырос до 2,8 млрд руб. — в деле появился новый эпизод. Об этом сообщила следователь в Тверском суде Москвы, который в четверг, 1 ноября, рассматривал вопрос о продлении обвиняемым срока ареста. По словам представителя МВД, следствие планирует допросить еще более 100 человек и провести более 80 обысков. Арест Магомедовых был продлен судом до 5 февраля.

Хищение на Чуйском тракте

Новый — восьмой по счету — эпизод дела Магомедовых связан с хищением 300 млн руб. при строительстве автодороги «Чуйский тракт», заявила на заседании член следственной группы МВД. Дело по факту мошенничества было возбуждено 5 сентября и соединено в одно производство с основным делом «Суммы».

Подрядчиком строительства была ГК «Инфраструктура», гендиректором которой является Мурат Тарчоков. Он скрылся за пределами России, уточнила представитель МВД. По ее словам, Тарчоков был доверенным лицом другого бежавшего фигуранта дела — гендиректора компании «Глобалэлектросервис» Эльдара Нагаплова (находится в ОАЭ).

Еще одним доверенным лицом Нагаплова, добавила следователь, был арестованный вместе с братьями Магомедовыми ​ Артур Максидов, глава компании «Интекс», входящей в группу «Сумма». Следствие установило, что он скрыл от МВД счета в латвийских банках. «У Нагаплова есть паспорт гражданина Сирии. Мы предполагаем, что, находясь на свободе, Максидов также может получить сирийский паспорт», — уточнила представитель следственного департамента МВД.

В результате выемок и обысков, которые прошли в связанных с «Суммой» компаниях (а также в благотворительном фонде «Пери» Зиявудина Магомедова), следствие установило, что братья фактически владеют дорогостоящей недвижимостью, зарегистрированной на других физических и юридических лиц, в том числе в Лихтенштейне, на Мальте и Кипре. Также у них в собственности несколько самолетов, считает следствие. «Утверждение о том, что Магомедовы не поддерживали отношения друг с другом, опровергается найденными в ходе обысков документами», — добавила следователь.

Дело Магомедовых Зиявудина и Магомеда Магомедовых обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате. На момент их ареста было известно о семи эпизодах с общим ущербом 2,5 млрд руб. Расследование ведется с 2014 года, арестовали братьев в марте этого года. Отдельные эпизоды дела связаны с хищениями на строительстве стадиона «Арена Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде, намыве участка 16 га у Крестовского острова в Санкт-Петербурге, а также с хищением у Федеральной сетевой компании. Магомеду Магомедову помимо этого вменялся незаконный оборот оружия (ст. 222 УК) — при обыске у него нашли два пистолета. МВД считает членами преступного сообщества ряд менеджеров и сотрудников компаний, входящих в «Сумму». Это в том числе Артур Максидов, скрывшийся в ОАЭ гендиректор компании «Глобалэлектросервис» Эльдар Нагаплов и его предшественник на этом посту Вячеслав Кочетов, а также финансист «Суммы» Александр Кабанов. Зиявудин Магомедов, Магомед Магомедов и Артур Максидов (слева направо) (Фото: Станислав Красильников / ТАСС )

Угрозы процессуального уничтожения

Один из свидетелей по делу, бывший заместитель гендиректора Объединенной зерновой компании (ОЗК) Владимир Смирнов, заявил, что Магомедовы передавали ему угрозы через экс-главу «Суммы» Александра Винокурова. Ранее имя бывшего управляющего группы в деле не звучало.

«Винокуров включил музыку погромче и сказал: «Либо вы за сутки свалите и уволитесь из ОЗК, либо мы сначала уничтожим вас медийно, а потом процессуально», — говорится в протоколе допроса Смирнова, который по ходатайству следствия зачитал и приобщил к арестному материалу судья Дмитрий Гордеев.

«Это человек, о существовании которого я даже не знал. Затем он был уволен, и в отношении него было даже дело о злоупотреблении полномочиями. И вот на основании заявлений таких людей следствие делает выводы», — прокомментировал показания Смирнова Зиявудин Магомедов.

Винокуров не является фигурантом дела. У следствия нет оснований ссылаться на показания Смирнова — скорее всего, оно дало им нужную правовую оценку, но скрывает ее от суда, настаивал в суде адвокат младшего Магомедова Александр Гофштейн. «Не найдется юриста, который бы не спросил о результатах процессуальной проверки в отношении Винокурова. Винокурова не допросили? Конечно, проверили и допросили. Но отсутствие Винокурова в числе лиц, причисляемых к преступному сообществу, свидетельствует о том, что эта проверка принесла результаты, не совместимые с утверждением, что Магомедов как-то причастен к давлению», — заявил он.

«Это либо навет, либо заблуждение. Такого не было и быть не могло», — заявил РБК представитель Александра Винокурова.

Дело против бывшей жены

Органы МВД получили информацию что «в отношении Магомедовой Ольги Владимировны, владеющей несколькими ресторанами на территории иностранных государств, на территории Французской Республики возбуждено уголовное дело, связанное с налогами», заявила также представитель следствия.

Магомедов назвал эти данные неверными. «Вы говорите, что в отношении Ольги Магомедовой есть некое дело, — это ложное утверждение. Дело есть в отношении компании, которая управляла ее активами», — сказал бизнесмен. Что именно французские власти вменяют управленцам, он не уточнил.

РБК направил запрос в Министерство юстиции Франции.

Зиявудин и Ольга Магомедовы в разводе с января. В июле следователи заявили, что считают его фиктивным — он был нужен Магомедову, чтобы скрыть часть имущества, считают в МВД. Так, супруги якобы продолжали жить вместе и после развода, Магомедовой принадлежит квартира, которую она вряд ли могла позволить себе купить, указывал следователь. Он предполагал, что недвижимость она получила «в результате преобразования похищенных средств».

Продажа активов