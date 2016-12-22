ВТБ купит долю Магомедова в ОЗК

До конца года доля в размере 50% минус одна акция перейдет банку, заявил гендиректор Объединенной зерновой компании

Зиявудин Магомедов (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Как сообщил журналистам гендиректор Объединенной зерновой компании (ОЗК) Михаил Кийко, до конца года произойдет замещение акционера, который владеет 50% минус 1 акция — им станет ВТБ, передает корреспондент РБК. Сейчас долей владеет «Сумма» Зиявудина Магомедова.

Кийко сказал журналистам, что работа по смене акционера ведется «уже более месяца». «Смена гендиректора не связана со сменой акционера», — добавил Кийко.

РБК направил запрос в ВТБ.

О том, что участие группы «Суммы» Зиявудина Магомедова в капитале ОЗК «будет меняться», в середине октября в интервью РБК заявила экс-глава «Суммы», член совета директоров ОЗК Лейла Маммедзаде.

«Сумма» сейчас не может быть полезной в развитии этого актива», — сказала тогда Маммедзаде, но тут же отметила, что совет директоров компании пока не получал предложений о покупке доли Магомедова.​

Материал дополняется