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Свидетель по «делу «Суммы» заявил об угрозе процессуального уничтожения
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Свидетель по «делу «Суммы» заявил об угрозе процессуального уничтожения
Дело братьев Магомедовых, 17:58
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Свидетель по «делу «Суммы» заявил об угрозе процессуального уничтожения
Бывший замгендиректора ОЗК Смирнов, выступающий свидетелем по «делу «Суммы», утверждает, что получал угрозы от Зиявудина Магомедова, которые передавались через Александра Винокурова
Зиявудин Магомедов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Один из свидетелей по делу против владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего члена Совета Федерации Магомеда Магомедова сообщил о полученных угрозах в свой адрес со стороны Зиявудина Магомедова. Его показания зачитал судья Дмитрий Гордеев во время заседания 1 ноября в Тверском суде Москвы, сообщает корреспондент РБК.

Речь идет о свидетеле по имени Владимир Смирнов, ранее занимавшем должность заместителя гендиректора Объединенной зерновой компании (ОЗК), в которой Зиявудину Магомедову принадлежит 50% минус одна акция. Из слов свидетеля следует, что угрозы со стороны Зиявудина Магомедова ему передал экс-глава «Суммы» Александр Винокуров.

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«Винокуров включил музыку погромче и сказал: «Либо вы за сутки свалите и уволитесь из ОЗК, либо мы сначала уничтожим вас медийно, а потом процессуально», — зачитал показания Смирнова судья Гордеев.

Зиявудин Магомедов прокомментировал показания Смирнова следующим образом: «Это человек, о существовании которого я даже не знал. Затем он был уволен, и в отношении него было даже дело о злоупотреблении полномочиями».

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Адвокат Зиявудина Магомедова Александр Гофштейн, комментируя показания Смирнова, сказал: «Не найдется юриста, который бы спросил: Смирнова допросили, а где результаты процессуальной проверки о совершенном Винокуровым? Винокурова не допросили? Или решение забыли принять? Конечно, проверили. Но отсутствие Винокурова в числе лиц, причисляемых к преступному сообществу, свидетельствует о том, что эта проверка принесла результаты не совместимые с утверждением, что Магомедов как-то причастен к давлению».

Как заявил РБК представитель Александра Винокурова, они не следят за ходом следствия, поэтому не знают, «что именно сегодня прозвучало». «Но если вы корректно цитируете свидетеля, то это либо навет, либо заблуждение. Такого не было и быть не могло», — сообщил собеседник РБК.

В четверг, 1 ноября, Тверской суд Москвы рассматривает вопрос о продлении ареста обвиняемым до 5 февраля. Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов с марта этого года находятся под арестом по уголовному делу о хищениях и организации преступного сообщества. Еще одним арестованным фигурантом дела является глава компании «Интекс», входящей в группу «Сумма», Артур Максидов.

Авторы: Маргарита Алехина, Тимофей Дзядко, Ирина Парфентьева, Мария Бондаренко.
Теги: Зиявудин Магомедов , Тверской суд Москвы , угрозы
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