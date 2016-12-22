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Арестованные братья Магомедовы продали «Транснефти» долю в НМТП
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Арестованные братья Магомедовы продали «Транснефти» долю в НМТП
Дело братьев Магомедовых, 20:08
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Арестованные братья Магомедовы продали «Транснефти» долю в НМТП
Как стало известно РБК, «Транснефть» купила 25% крупнейшего портового оператора России НМТП у братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которых обвиняют в организации преступного сообщества. Сумма сделки составила около $1 млрд
Магомед и Зиявудин Магомедовы (слева направо) (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Братья Зиявудин и Магомед Магомедов, которых 30 марта арестовали по обвинению в организации преступного сообщества, продали «Транснефти» 50% кипрской Novoport Holding, владеющей 50,1% Новороссийского морского торгового порта (НМТП). Об этом РБК рассказали два источника, близких к двум сторонам сделки. О том, что переговоры «почти завершились», известно и собеседнику, близкому к одной из сторон сделки.

В результате «Транснефть» стала единственным владельцем Novoport, а ее доля в НМТП увеличилась до 60,6% (еще 10,5% компании принадлежало «дочке» «Транснефти» «Транснефть-сервиса»). Еще 20% компании у Росимущества, остальные акции — у миноритариев.

НМТП принадлежат крупнейший по грузообороту в России порт Новороссийска, а также балтийские порты Приморск и Балтийск. Консолидированный грузооборот терминалов группы НМТП в 2017 году составил 143,517 млн т, а за январь—июль 2018 года — 82,4 млн т (на 3,3% меньше, чем годом ранее).

Сумма сделки составила около $1 млрд, рассказали два собеседника РБК. Это вдвое выше стоимости акций на бирже. В понедельник, 8 октября, капитализация НМТП на Московской бирже составила 124,3 млрд руб. (на 18:45 мск), доля Магомедовых стоила 31,14 млрд руб., или около $467 млн. В директиве для представителей государства в совете директоров «Транснефти», подписанной еще в марте 2018 года тогдашним первым вице-премьером Игорем Шуваловым, говорилось, что госкомпания может приобрести эту долю за сумму «до $1,2 млрд». Об этом РБК рассказали два источника, близких к акционерам НМТП. По словам одного из них, оценку готовила компания E&Y. С тех пор новых директив не выпускалось, добавил он.

Долей в НМТП братья Магомедовы владели пополам, так что каждый должны был получить в результате сделки примерно по $500 млн.

Компания Fenti Development, подконтрольная «Транснефти», еще в феврале получила одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на покупку этой доли в НМТП, а саму сделку планировалось завершить в марте-апреле. Но этому помешало уголовное дело в отношении братьев Магомедовых. Уже через неделю после их ареста, 6 апреля, президент «Транснефти» Николай Токарев допустил, что сделка может не состояться. «Все может быть, вы же понимаете, что сейчас уже сложности другого порядка возникли — не технологические», — сказал он РБК, отвечая на вопрос о возможности отказа от покупки. При этом Токарев рассказал, что все условия сделки были уже согласованы и он сообщил о них премьер-министру Дмитрию Медведеву.

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Бизнес

В конце апреля советник Токарева Игорь Демин заявил, что «представитель «Суммы», обладающий всеми полномочиями и участвовавший в переговорах», предложил «Транснефти» возобновить переговоры и даже был готов на дисконт к изначальной цене. «В качестве дополнительного аргумента этот представитель сказал, что к ним с аналогичным предложением уже обращалась «Роснефть», — рассказал тогда Демин. Однако «Роснефть» и «Сумма» это опровергли. «Мы с лицами, находящимися под следствием, которые, кстати, являются стратегическими партнерами «Транснефти», не ведем и не собираемся вести никаких переговоров, основываясь на неукоснительном соблюдении рыночных принципов и защите интересов наших акционеров», — говорилось в сообщении «Роснефти».

В чем обвиняют Магомедовых?

Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также главу компании «Интэкс» (входит в группу «Сумма») Артура Максидова арестовали 30 марта. Их подозревают по одной из наиболее тяжких статей Уголовного кодекса — 210-й (об организованном преступном сообществе). Им также вменяется несколько эпизодов мошенничества и растраты. Каждому из подозреваемых по делу грозит до 25 лет колонии или даже пожизненное заключение. По данным МВД, они похитили из федерального и региональных бюджетов 2,5 млрд руб., которые были переведены на счета офшорных компаний, а часть из них впоследствии вернулась в Россию в качестве инвестиций.

Но их адвокат опровергает все обвинения.

Тем не менее «Транснефть» сохраняла интерес к этой сделке и в итоге ее заключила — через полгода после ареста бизнесменов. Братья Магомедовы, находясь под стражей, могли закрыть эту сделку — через своих доверенных лиц, сказал РБК партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Бизнесменов обвиняют по 210-й статье Уголовного кодекса, которая предполагает конфискацию имущества, поэтому есть риск ареста в России средств, полученных от продажи доли в НМТП, предупреждает он. Однако за пределами страны такой арест может быть более затруднительным, а в случае с отдельными странами даже невозможным, заключает юрист.

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А самой «Транснефти» после завершения этой сделки, скорее всего, не придется делать оферту миноритариям НМТП, хотя она и получила косвенный контроль над компанией, говорил ранее Захаров: меняются собственники не НМТП, а его акционера — Novoport Holding, который по-прежнему будет владеть 50,1% порта.

В понедельник Демин отказался от комментариев. Представитель «Суммы» пока не ответил на запрос РБК.

Все дивиденды — «Транснефти»

Уголовное дело в отношении братьев Магомедовых помешало НМТП своевременно выплатить дивиденды по итогам 2017 года — счета порта были арестованы. Но уже в начале сентября, после того как арест со счетов был снят, внеочередное собрание акционеров компании приняло решение выплатить по итогам первого полугодия 2018 года 10 млрд руб. Из них Novoport Holding, 100% которого теперь принадлежит «Транснефти», получит 5 млрд руб.​

Автор: Тимофей Дзядко.
При участии: Светлана Бурмистрова, Алина Фадеева.
Теги: НМТП , Зиявудин Магомедов , «Сумма»
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