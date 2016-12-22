МВД сообщило о возбужденном во Франции деле против экс-жены Магомедова

На заседании по делу братьев Магомедовых следователь МВД сказала, что во Франции возбуждено уголовное дело против Ольги Магомедовой, бывшей жены совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, передает корреспондент РБК.
«Получена информация, что в отношении Магомедовой Ольги Владимировны, имеющей собственность на территории иностранных государств, на территории Французской Республики возбуждено уголовное дело, связанное с налогами. При этом Ольга Владимировна нигде официально не была трудоустроена», — заявила она.
Магомедов позднее в суде назвал эти данные ложными. «Вы говорите, что в отношении Ольги Магомедовой есть некое дело — это ложное утверждение. Дело есть в отношении компании, которая управляла ее активами», — сказал бизнесмен. По его словам, дело заводили на сотрудников компании из-за драки.
Зиявудин и Ольга разведены с января, но в июле следователи заявили, что считают развод фиктивным: по версии властей, таким путем предприниматель пытался скрыть свое имущество. Магомедовой, утверждало следствие, принадлежит квартира, которую она вряд ли могла позволить себе купить: недвижимость бывшая супруга получила «в результате преобразования похищенных средств». Прокурор подчеркнул, что Магомедовы продолжали вместе жить и после развода.
Девичья фамилия Магомедовой — Шипилова, она в 2012–2013 годах совместно с Натальей Дубовицкой, супругой Владислава Суркова, владела долями в «Р-Синдикат» — эта компания управляла рестораном Beef Bar в Москве, сообщал в апреле телеканал «Дождь». Это подтверждается данными СПАРК: Ольга Шипилова владела 25%-ной долей в «Р-Синдикате». Сама организация уже не является действующей.
Зиявудин Магомедов, его брат Магомед и глава компании «Интекс» проходят по делу о создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате. На суде в четверг представитель следствия сказала, что в деле выявлен новый эпизод, связанный с хищением 300 млн руб. на строительстве трассы «Чуйский тракт».