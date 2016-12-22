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Следователь рассказал о фиктивном разводе Зиявудина Магомедова
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Следователь рассказал о фиктивном разводе Зиявудина Магомедова
Дело братьев Магомедовых, 16:36
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Следователь рассказал о фиктивном разводе Зиявудина Магомедова

Следователь в Мосгорсуде заявил, что совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов развелся со своей женой Ольгой, чтобы скрыть дорогостоящее имущество. Об этом сообщает «РИА Новости».

Магомедова в суде просила признать незаконным решение Тверского суда от 11 апреля, наложившего арест на принадлежащую ей квартиру в Москве. В ходе заседания стало известно, что Зиявудин и Ольга Магомедовы развелись в январе 2018 года.

Как заявил участник следственной группы, в собственности Магомедовой находится квартира, которая была получена «в результате преобразования похищенных средств».

«Есть основания полагать, что Магомедова не обладала средствами, чтобы приобрести себе квартиру, а брак между супругами был расторгнут с целью скрыть дорогостоящее имущество», — сказал он.

По словам прокурора, бывшие супруги продолжали жить по одному адресу, что доказывает фиктивность развода.

Адвокат попросил суд признать решение Тверского суда незаконным и отказать следователю в ходатайстве об аресте имущества. Судья апелляционную жалобу оставил без удовлетворения и признал постановление Тверского суда законным.

31 марта суд арестовал совладельцев группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, а также главу компании «Интекс» Артура Максидова по подозрению в создании или участии в преступном сообществе (ч. 1 ст. 210 УК), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), а также растрате (ч. 4 ст. 160 УК). 28 мая Тверской суд продлил им арест до 5 августа.

Теги: Зиявудин Магомедов , группа Сумма , развод
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