Обойдутся без чрезвычайности

Власти Приморья не будут выдвигать экс-главу МЧС в Совет Федерации

Бывший глава МЧС Владимир Пучков, которого прежние власти Приморья намеревались сделать сенатором от региона, не будет номинирован в Совет Федерации, рассказали источники РБК. Новые власти хотят видеть в палате местного политика

Владимир Пучков (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

​Местный политик

Бывший глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков не будет кандидатом в сенаторы от врио губернатора Приморья Олега Кожемяко, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона. Информацию о том, что от кандидатуры бывшего министра решено отказаться, РБК подтвердили еще один близкий к руководству Приморья собеседник и парламентарий, связанный с регионом.

Предполагается, что стать кандидатом в сенаторы от исполнительной власти края предложат выходцу из региона, чтобы Приморье в верхней палате представлял местный политик, добавил источник РБК.​ «Местный сенатор способен намного лучше понять нужды региона», — пояснил собеседник РБК.

Телефон Пучкова во вторник был недоступен.

В июне Андрей Тарасенко, который был на тот момент исполняющим обязанности главы региона и выдвинулся на губернаторские выборы от «Единой России», предложил кандидатуру Пучкова на пост сенатора от исполнительной власти региона. После скандала, связанного с массовыми фальсификациями во втором туре выборов, президент Владимир Путин отправил Тарасенко в отставку и назначил исполняющим обязанности главы края Олега Кожемяко.

Кожемяко в своей кампании постоянно делает акцент на то, что он свой, коренной для региона, и активно отстаивает интересы Приморья перед Москвой, отмечает политолог Александр Пожалов. «Кроме того, ему нужно отмежеваться от неудачного наследия [проигравшего на выборах Андрея] Тарасенко. «Варяг» и малоэффективный министр Пучков, ушедший из правительства по сути в никуда, по этим причинам никак не мог оказаться в сенаторской тройке у Кожемяко», — добавил он. Пожалов предположил, что наличие не имеющего отношения к краю Пучкова в команде Тарасенко могло использоваться для усиления «антимосковских» и «антифедеральных» настроений в крае его оппонентами.

Пучков, который покинул пост министра 7 мая, в ходе формальной отставки всего кабинета после президентских выборов, в новый состав правительства не вошел. Причиной этого, как утверждали источники РБК, стала трагедия в Кемерово, где в марте во время пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли десятки людей, в том числе дети, которая выявила проблемы в работе пожарной охраны и пожарного надзора. По словам одного из источников, этот пожар «стал последней претензией руководства страны к​ министру».

Во время предвыборной кампании Тарасенко Пучков возглавлял его предвыборный штаб.

Ставка на Горячеву

В качестве одного из кандидатов на пост сенатора от края рассматривается действующая сенатор Светлана Горячева, место которой, по замыслу прежних властей Приморья, должен был занять Пучков, говорит близкий к властям региона собеседник РБК. Горячевой 71 год, она занимает пост сенатора от исполнительной власти Приморья с 2014 года, входит в «Справедливую Россию».

Светлана Горячева — уроженка Приморского края, выпускница юридического факультета Дальневосточного государственного университета, депутат Госдумы со второго по шестой созывы. С 1970-х по 1995 год работала в органах прокуратуры в Приморье, в 1990 году по предложению Бориса Ельцина была избрана зампредом Верховного Совета РСФСР, однако вскоре ушла в оппозиции Ельцину. В феврале 1993 года приняла участие во втором восстановительном съезде КПРФ, затем была избрана зампредом ЦИК КПРФ. В 1995 году была избрана депутатом Госдумы по списку КПРФ. В 2002 году ее исключили из партии за отказ выполнить требование руководства КПРФ сложить полномочия председателя комитета после пересмотра в апреле 2002 года пакетного соглашения между думскими фракциями. В сентябре 2014 года Горячева была назначена сенатором от администрации Приморского края. Занимает пост первого зампреда комитета Совета Федерации по регламенту.

Шансы Горячевой продлить свое пребывание в Совете Федерации высоки, говорит РБК парламентарий, связанный с регионом. В качестве сенатора местным властям необходим лидер общественного мнения, а Горячева пользуется авторитетом в регионе, сказал ​РБК собеседник, близкий к руководству региона. Ставка на Горячеву как сенатора могла быть следствием консультаций — ей предлагают пост сенатора взамен на отказ «Справедливой России» выставлять кандидата на предстоящих в декабре губернаторских выборах в Приморье, отметил источник РБК.

21 сентября председатель «Справедливой России» Сергей Миронов заявил о возможности выдвижения Горячевой на выборах в крае. «Я не исключаю, что наша партия «Справедливая Россия» будет предлагать именно ее кандидатуру», — заявил Миронов в эфире телеканала «Россия 24», добавив, что окончательное решение примет партия.​

Работа по подбору кандидатов от «Справедливой России» на выборы главы Приморья ведется, вопрос должен решиться до конца недели, сообщили РБК в пресс-службе партии.

Горячева была недоступна для комментариев РБК на протяжении недели. Консультации относительно ситуации в Приморье и политического будущего Горячевой пока не завершены, сказал РБК ее знакомый.

Выдвижение Горячевой было бы хорошим технологическим ходом, но этот шаг означает, что у штаба Кожемяко нет полной уверенности в его электоральных перспективах, уверен политолог Константин Калачев. «Это значит, что на карту поставлено многое, и Кожемяко готов чем-то жертвовать, в том числе не поставить в Совфед какого-то своего человека, а заключить союз с эсером», — отмечает эксперт. Переназначение в Совет Федерации Горячевой — это способ показать, что Кожемяко поддерживает широкая левая коалиция, продолжает он.

В случае если Кожемяко представит ее как ключевого кандидата в палату, Горячевой придется сделать заявления в его поддержку, фактически обращаясь к электорату Ищенко, добавил Калачев.

Подобные коалиционные практики хорошо работали на губернаторских выборах в предыдущие пять лет и доказали свою эффективность в других регионах и на выборах в 2018 году — несмотря на политическую турбулентность из-за пенсионной реформы, напоминает Пожалов. Например, в Амурской области благодаря тому, что популярный в регионе депутат Госдумы одномандатник от ЛДПР Иван Абрамов в 2018 году отказался от участия в выборах губернатора и заранее сложил свои полномочия, чтобы спустя три месяца перейти в Совет Федерации, Василию Орлову удалось победить уже в первом туре. В Московской области Андрей Воробьев включил в сенаторскую тройку влиятельного в обкоме КПРФ депутата Госдумы и партийного «спонсора» Алексея Русских — это помогло перевести кампанию коммунистов в Подмосковье в удобный для губернатора формат, в ней никак не был задействован Павел Грудинин, а кандидат КПРФ старался не затрагивать наиболее болезненные для региона темы, отмечает эксперт.

Месяц до регистрации кандидатов

Новые губернаторские выборы в Приморье назначены на 16 декабря. Уже известно, что в них будет участвовать временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко, а также, как ожидается, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.​

По закону кандидат на должность главы региона представляет в региональный избирком список из трех кандидатур в сенаторы — один из них затем становится членом Совета Федерации от исполнительной власти региона. Приоритет отдается первому в списке.

Выдвижение кандидатов в губернаторы Приморья начнется 26 ноября, следует из приложения к постановлению Законодательного собрания Приморья (есть у РБК).​ Прием документов для регистрации кандидатов вместе со списками кандидатур в сенаторы приморский избирком будет осуществлять с 11 по 18 ноября. В течение семи дней со дня приема документов региональный избирком должен будет принять решение, зарегистрировать кандидатов или отказать им в регистрации.

Кожемяко, будучи членом «Единой России», решил баллотироваться на выборы главы Приморья в качестве самовыдвиженца. «Пойду как самовыдвиженец», — заявил врио главы Приморья в эфире канала «Россия 24», выразив надежду, что получит поддержку как со стороны «Единой России», так и от других партий, «в которых объединяются и консолидируются мнения людей Приморского края». Решение Кожемяко было связано с желанием дистанцироваться от бренда «Единой России» на фоне протестных настроений в регионе, сошлись во мнении опрошенные РБК эксперты.