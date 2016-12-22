Новые выборы губернатора в Приморье пройдут 16 декабря

Новые выборы в Приморье в соответствии с решением законодательного собрания региона пройдут 16 декабря. На их проведение из регионального бюджета выделят 291 млн руб.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Депутаты заксобрания Приморского края утвердили дату проведения повторных выборов главы региона, они состоятся 16 декабря. Об этом сообщает «РИА Новости».

Решение было принято абсолютным большинством голосов — назначение выборов губернатора на 16 декабря поддержали 30 депутатов из 40.

На проведение повторных выборов из бюджета региона будет выделен 291 млн руб. Ранее эту сумму в смету включил краевой избирком.

Ранее комитет по региональной политике и законности заксобрания Приморья одобрил проведение выборов губернатора края 16 декабря. Он также постановил, что кандидаты на пост губернатора должны собрать 140 подписей от депутатов и глав муниципальных образований.

В начале октября депутаты разрешили участвовать в губернаторских выборах Приморья самовыдвиженцам. Ранее выдвигать кандидатов могли только политические партии. Именно в статусе самовыдвиженца в выборах намерен принять участие врио главы региона Олег Кожемяко, переведенный на эту должности с поста главы Сахалинской области.

В ходе второго тура губернаторских выборов в Приморье сошлись действующий глава региона, кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко и представитель КПРФ Андрей Ищенко. В ходе голосования Ищенко на 1,5% отстал от Тарасенко, хотя после подсчета 93% голосов занимал первое место с небольшим отрывом. Подобный исход вызвал широкий общественный резонанс.

По итогам проверок, проведенных в Приморье, ЦИК отменил итоги голосования из-за допущенных в ходе него нарушений. После этого АНдрей Тарасенко от участия в повторных выборах отказался.