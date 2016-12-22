Кожемяко инициировал возврат выборов мэров в городах Приморья

Врио​ губернатора Приморского края Олег Кожемяко внес в региональное заксобрание законопроект, возвращающий в регион выборы мэров. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-секретарь краевого заксобрания Дарья Сметанина.

«Это законопроект внесен сегодня в парламент», — сказала она.

Двумя днями ранее Кожемяко на встрече с журналистами заявил о необходимости вернуть прямые выборы мэра во Владивостоке, ​после того как 2 октября свой пост покинул мэр города Виталий Веркеенко. «Я за открытые выборы, пусть горожане выберут, кого любят, им надо дать высказаться. Открытые выборы — это прямой и понятный путь», — сказал Кожемяко.

Он также раскритиковал тот факт, что Веркеенко ушел с поста без предупреждения, и об этом стало известно из соцсетей. Мэр объяснил свой уход тем, что у него «нет мотивации» бороться за благополучие города, хотя «есть силы». Источник РБК объяснил, что Веркеенко был связан с проведением кампании кандидата от коммунистов Андрея Ищенко и решил уйти после отмены результатов выборов.

Позднее Веркеенко объяснил, что ушел из-за недовольства сложившейся системой отношений между муниципальной, региональной и федеральной властью. Кроме того, он заявил о необходимости повышения статуса Владивостока до города федерального значения.

Кожемяко позже предложил перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток.