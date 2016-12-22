Единоросс Кожемяко пойдет на выборы губернатора Приморья самовыдвиженцем

Законодательство Приморского края пока позволяет участвовать в выборах главы региона только партийным кандидатам. Но местный избирком уже внес законопроект, который изменит эти положения

Олег Кожемяко (слева) (Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости)

Олег Кожемяко, ставший врио губернатора Приморского края, пойдет на выборы главы этого региона в качестве самовыдвиженца. При этом он входит в партию «Единая Россия» и является членом президиума регионального политического совета партии в Сахалинской области.

О своих планах Кожемяко заявил в эфире канала «Россия 24».

«Пойду как самовыдвиженец. Я заявил о готовности идти на выборы, поэтому и пойду как самовыдвиженец», — сказал он, отметив, что надеется на поддержку и «Единой России», и других партий, «в которых объединяются и консолидируются мнения людей Приморского края».

Ранее в четверг, до заявления Кожемяко, избирком Приморья внес в заксобрание региона законопроект об изменениях в избирательном кодексе края. Эти поправки позволяют самовыдвиженцам баллотироваться на пост губернатора. До этого выдвигать кандидатов могли только партии.

Кожемяко в разговоре с телеканалом также заявил, что формировать свою новую команду намерен из местных кадров и вряд ли будет привлекать специалистов из Сахалинской области, где работал до нового назначения.

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в сентябре в два тура. Во втором туре, состоявшемся 16 сентября, победил теперь уже бывший врио главы региона Андрей Тарасенко, так же как и Кожямяко являющийся членом «Единой России». Примерно на 1,5% от него отстал коммунист Андрей Ищенко.

Спустя четыре дня краевой избирком по рекомендации ЦИК России признал выборы недействительными. Тарасенко после этого объявил, что не намерен участвовать в новых выборах (они должны состояться до середины декабря).

В среду, 26 сентября, во время встречи с президентом Олег Кожемяко заявил о своем желании баллотироваться на пост губернатора Приморского края, Владимир Путин не высказал возражений и назначил его временно исполняющим обязанности главы этого региона.