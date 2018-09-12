Дело пахнет авиакеросином

«Аэрофлот» предупредил о финансовых рисках из-за подорожания топлива

«Аэрофлот» вслед за другими компаниями заявил об ухудшении финансовых показателей из-за роста цен на авиакеросин. Повысить цены на билеты перевозчик не может — пассажиры не готовы платить — и ищет другие способы компенсации затрат

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Керосин сжигает прибыль

Прибыль крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» по итогам 2018 года может снизиться, совет директоров планирует пересмотреть бюджет из-за роста цен на керосин. Об этом заявил в кулуарах Восточного экономического форума глава компании Михаил Полубояринов.​

«Мы предполагаем поменять бюджет до конца года в сторону снижения прибыльности. Сейчас считают, какие расходы будут дополнительные», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Отвечая на вопрос о масштабах планируемого снижения, топ-менеджер лишь отметил, что это будет существенная цифра.

По прогнозам Минтранса, совокупный рост цен на авиатопливо к концу 2018 года может составить 30%, что отразится на стоимости авиабилетов. За первое полугодие, по данным ведомства, топливо подорожало на 18–20%. С 1 июля керосин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже вырос лишь на 5,6%, до 46,854 тыс. руб. за тонну.

По итогам 2017 года чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО снизилась на 40%, до 23,06 млрд руб., на фоне роста расходов на топливо, обслуживание авиапарка и оплату труда. А уже в первом полугодии 2018 года перевозчик показал убыток в 5,2 млрд руб. В компании это также объясняли возросшими расходами на топливо.

По словам Полубояринова, для компенсации убытков «Аэрофлот» намерен запускать новые доходные маршруты в Индию и Китай и ставить на них новые самолеты, а более старые машины отправлять на менее выгодные направления.

Однако гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев пообещал не повышать цены на билеты на фоне удорожания авиатоплива. «Невозможно поднять сегодня цены на билеты, хотя это была бы вынужденная мера, потому что пассажир не готов платить», — сказал топ-менеджер в интервью телеканалу «Россия 24». Он подчеркнул, что на рынке избыток предложений и многие перевозчики начинают демпинговать. По оценкам Савельева, подорожание авиатоплива для «Аэрофлота» эквивалентно выпадению доходов в размере 28 ​млрд руб.

Лоукостер «Победа», «дочка» «Аэрофлота», придумал другой способ компенсации убытков из-за роста цен на авиатопливо: ​с конца октября он сделает платной регистрацию на свои рейсы в зарубежных аэропортах.

Как еще компенсировать потери?

Об ухудшении финансовых результатов из-за роста расходов заявлял в конце лета и президент Utair Павел Пермяков. По его словам, авиакомпания может закончить 2018 год с убытком в десятки или даже сотни миллионов рублей. В 2017 году перевозчик получил 2,4 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, а по итогам первого полугодия 2018 года показал убыток в 5,2 млрд руб. (вдвое больше, чем годом ранее).

Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов еще в начале июня говорил, что авиакомпании вынуждены повышать цены из-за роста стоимости керосина и аэропортовых сборов. При этом он подчеркивал, что билеты дорожают «постепенно», а половина рейсов внутри страны «нерентабельна».

Одной из первых озаботилась ростом стоимости топлива авиакомпания S7. В декабре ее совладелица Наталия Филева заявила о сговоре российских нефтяных компаний, который приводит к завышению цен на керосин. Однако ФАС по результатам проверки цен на авиатопливо не обнаружила злоупотреблений. Во вторник, 11 сентября, представители S7 и «Уральских авиалиний» не ответили на запросы РБК.

Сейчас ситуация с ценам на авиатопливо достаточно устойчивая, что отражается на росте перевозок в России на 11–12% в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, заявил РБК заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин. Топливо не находится на первом месте среди факторов, влияющих на общую экономику деятельности авиакомпаний, утверждает он. По данным ФАС, по итогам 2017 года доля затрат на авиатопливо в общих расходах авиакомпаний составила 22% (в 2014 году — 27%). Наибольшая доля — 25% — приходится на аренду и лизинг воздушных судов, добавил чиновник.

Пассажирские авиаперевозки являются низкорентабельным бизнесом с маржинальностью в пределах 2–3%, а на топливо приходится свыше 30% расходов, поэтому рост стоимости авиакеросина не может не влиять на финансовые и операционные показатели, сказал управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Руководитель агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев указывает, что сейчас цены на авиакеросин стабилизировались, но этому предшествовал рост стоимости топлива, продолжавшийся около года. Авиакомпании проработали год в условиях рекордно высоких издержек, не допуская пропорционального повышения тарифов, что привело не только к убыткам в первом полугодии 2018 года, но и полному нивелированию положительного финансового результата 2016–2017 годов, замечает он.

Очевидно, что российские авиакомпании закончат год с отрицательной рентабельностью, заключает Пантелеев. Рост цен на авиатопливо уничтожает существенную часть доходов авиакомпаний по всему миру, добавляет он.

Минтранс обещает поддержку

В июне Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят 27 ведущих российских авиакомпаний, обратилась к вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой разобраться с ростом цен на авиакеросин. В противном случае авиакомпании будут вынуждены поднять цены на авиабилеты, предупреждал глава ассоциации Владимир Тасун.

По итогам прямой линии, состоявшейся через несколько дней после этого обращения, президент Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе организовать мониторинг цен на авиатопливо и авиабилеты для недопущения их необоснованного роста. 3 августа замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин сообщил, что ситуация в аэропортах Московского авиаузла стабилизировалась и даже отмечается снижение цен на авиатопливо в последние два месяца.

В середине августа глава Минтранса Евгений Дитрих предложил компенсировать авиакомпаниям затраты на топливо. Дополнительные расходы перевозчиков из-за роста цен на авиатопливо, по его словам, могут составить 50 млрд руб. в 2018 году. Половину этой суммы (около 25 млрд руб.) Минтранс предлагает субсидировать за счет госбюджета.