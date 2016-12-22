«Аэрофлот» за полугодие получил убыток в 7,2 млрд руб.

По итогам первого полугодия 2018 года выручка группы «Аэрофлот» по РСБУ выросла на 10,6%, до 219,16 млрд руб., следует из отчета компании.

Рост выручки в компании объясняют увеличением производственных показателей, а также укреплением курсов основных валют (евро, доллар) к рублю. Пассажиропоток группы за полугодие вырос на 6,4%, до 16,2 млн пассажиров.

Однако себестоимость продаж увеличилась на 21,5%, до 228,4 млрд руб. Наиболее существенное влияние на затраты по итогам полугодия оказал рост основной статьи операционных расходов — авиационного топлива. Компания потратила по этой статье 15,845 млрд руб. (+39,1% к аналогичному периоду прошлого году). Расходы выросли в том числе за счет роста стоимости авиакеросина на 29,4%.

Также компания отмечает рост расходов на аэронавигацию, аэропортовые сборы и наземное обслуживание на фоне увеличения тарифов на обслуживание в некоторых аэропортах. В результате чистый убыток «Аэрофлота» составил 7,2 млрд руб. против прибыли в 2,3 млрд руб. годом ранее. В сообщении компании отмечается, что «несмотря на давление внешних факторов, менеджменту удалось сдержать рост расходов компании». Во втором квартале чистая прибыль «Аэрофлота» составила 1,6 млрд руб.

По итогам 2017 года чистая прибыль «Аэрофлота» упала на 40%, до 23,06 млрд руб. на фоне роста расходов на топливо, обслуживание авиапарка и оплату труда.